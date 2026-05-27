Chhatrapati Sambhajinagar: मुलाच्या उमेदवारीसाठी पाठिंबा द्या, शिवसेनेच्या नेत्याची सुनेत्रा पवारांना विनंती

छत्रपती संभाजीनगर: विधान परिषदेच्या परभणी-हिंगोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून शिवसेनेचे विद्यमान आमदार आणि संभाव्य उमेदवार म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जात आहे, त्या विप्लव बजोरिया यांना महायुतीकडूनच मोठा विरोध होत आहे. या विरोधातूनच या मतदरासंघातून शिवसेनेचे नेते अर्जुन खोतकर यांचे चिरंजीव अभिमन्यू खोतकर यांचे नाव पुढे आले. याच संदर्भात अर्जुन खोतकर यांनी मुंबईत मंगळवारी (ता. २६) राष्ट्रवादीच्या नेत्या तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली आहे..राष्ट्रवादी परभणी-हिंगोलीमध्ये काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा आपला मुलगा अभिमन्यू पवार यांना द्यावा, अशी मागणी या भेटीत खोतकरांनी केल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून भास्कर आंबेकर यांच्या उमेदवारीला राष्ट्रवीदाचा पाठिंबा असावा, अशी विनंती खोतकरांनी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केल्याची माहिती आहे..NCP Internal Conflict : सुनेत्रा पवारांसमोर तटकरे-भुजबळांमध्ये वादावादी; पार्थ पवार तडकाफडकी निघून गेले, देवगिरी बंगल्यावरील वातावरण तापलं.भाजपने शिवसेनेच्या छत्रपती संभाजीनगर-जालना, परभणी-हिंगोली या जागांवर दावा सांगितल्याने दोन्ही पक्षांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. तोडग्यासाठी बैठकांवर बैठका सुरू आहेत, मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. विशेष म्हणजे या दोन्ही जागा शिवसेनेकडे असून अनुक्रमे अंबादास दानवे, विप्लव बजोरिया यांनी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे..बजोरियांना विरोधपरभणी-हिंगोली मतदारसंघातून विप्लव बजोरिया यांना महायुतीतील सर्वच घटक पक्षांकडून तीव्र विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्जुन खोतकर यांनी आपले पुत्र अभिमन्यू यांच्यासाठी फिल्डिंग लावायला सुरवात केली आहे. बजोरिया यांना रोखण्यासाठी भाजप-राष्ट्रवादी व स्थानिक शिवसेनेचे नेते इतर कुठल्याही उमेदवाराला मदत करण्याच्या तयारीत आहेत. यासंदर्भात अर्जुन खोतकर यांचे दोन्ही जिल्ह्यांतील पाच-सहा आमदारांशी बोलणे झाल्याची माहिती आहे..स्थानिक पातळीवर फिल्डिंग लावल्यानंतर खोतकरांनी आता राज्य पातळीवर अभिमन्यू यांच्याउमेदवारीसाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. शिवसेनेचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ते भेट घेणार आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेत अभिमन्यू यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्याची विनंती खोतकरांनी केली..UP Crime: भाजप नेत्याने महिला डॉक्टरला गुंगीचे औषध देऊन बनवला अश्लील व्हिडिओ ; गुन्हा दाखल, पक्षात मोठी फूट.विधान परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली. परभणी-हिंगोलीमधून माझा मुलगा अभिमन्यू खोतकर यांना, तर छत्रपती संभाजीनगर-जालन्यामधून भास्कर अंबेकर यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती त्यांच्याकडे केली आहे. चर्चा सकारात्मक झाली आहे. अर्जुन खोतकर, आमदार, शिवसेना, जालना.जालन्यातून आंबेकरांसाठी लॉबिंगछत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ शिवसेनेकडे असला तरी इथे भाजपने सध्याच्या संख्याबळावरून दावा केला आहे. अंबादास दानवे यांनी शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व यापूर्वी या मतदारसंघातून केले आहे. अर्जुन खोतकर यांनी या जागेवरही आपले समर्थक व नुकतेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून शिंदे गटात आलेले भास्कर आंबेकर यांच्या नावासाठी आग्रह धरला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीत देखील खोतकर यांनी आंबेकरांच्या नावाला पाठिंबा देण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.