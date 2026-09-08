Bharadi Farmers: पूर्वसूचना न देता लोडशेडिंग; भराडीतील शेतकऱ्यांनी महावितरण कार्यालयाला ठोकले कुलूप

-सुनिल पांढरेपळशी ता.(बातमीदार): भराडी (ता.सिल्लोड) शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता लोडशेडिंग केली जात असल्याच्या निषेधार्थ भराडी येथील महावितरण कार्यालयाला शेतकऱ्यांनी कुलूप ठोकून आंदोलन केले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...सध्या पावसाने उघडीप दिल्याने विहिरींमध्ये मुबलक पाणी आहे. मात्र, वीजपुरवठा सुरळीत नसल्याने शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देता येत नाही. त्यामुळे शेतीचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..शेतकऱ्यांना किमान आठ तास वीजपुरवठा करावा आणि ही वीज दिवसा द्यावी, अशी प्रमुख मागणी आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली. तसेच लोडशेडिंगबाबत महावितरणकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली जात नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. सूचना दिली तरी ती केवळ व्हॉट्सॲपवर दिली जाते, त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.जिल्हा परिषद सदस्य राधाकृष्ण काकडे, पंचायत समिती सदस्य नारायण खोमणे यांच्यासह परिसरातील शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांना दिवसा किमान आठ तास सुरळीत वीजपुरवठा मिळावा, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.