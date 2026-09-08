छत्रपती संभाजीनगर

Bharadi Farmers: पूर्वसूचना न देता लोडशेडिंग; भराडीतील शेतकऱ्यांनी महावितरण कार्यालयाला ठोकले कुलूप

Farmers Protest in Bharadi Over Power Cuts Without Prior Notice: पूर्वसूचना न देता होणाऱ्या लोडशेडिंगविरोधात शेतकऱ्यांचा संताप; दिवसा किमान आठ तास सुरळीत वीजपुरवठ्याची ठाम मागणी
Bharadi Farmers Lock MSEDCL Office Demanding Eight Hours of Daytime Power Supply Amid Unannounced Load Shedding

Bharadi Farmers Lock MSEDCL Office Demanding Eight Hours of Daytime Power Supply Amid Unannounced Load Shedding

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-सुनिल पांढरे

पळशी ता.(बातमीदार): भराडी (ता.सिल्लोड) शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता लोडशेडिंग केली जात असल्याच्या निषेधार्थ भराडी येथील महावितरण कार्यालयाला शेतकऱ्यांनी कुलूप ठोकून आंदोलन केले.

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