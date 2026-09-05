छत्रपती संभाजीनगर

Asian Hospital Fire: आई म्हणून मला एकच माहिती होतं; ती नऊ मुलं माझीयेत, त्यांना बाहेर काढायचंय; जिवाची बाजी लावून नवजात शिशूंना वाचविणाऱ्या परिचारिका रेखा रगडेंची भावना

Nurse Rekha Ragde Helps Rescue Nine NICU Babies: छत्रपती संभाजीनगरातील एशियन हॉस्पिटलच्या एनआयसीयूमध्ये आग लागल्यानंतर परिचारिका रेखा रगडे यांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने नवजात शिशूंना सुरक्षित बाहेर काढले.
Asian Hospital Fire

Asian Hospital Fire

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: ‘‘मी नेहमीप्रमाणे ड्यूटी करत होते. कोणत्या बाळाला काय पाहिजे, काय नाही, ही सर्व कामं सुरू होती. अचानक काही सहकारी ‘एनआयसीयू’तल्या कोपऱ्याकडे धावताना दिसले. बघते तर काय? तिथं धूर निघत होता! तो बघेपर्यंत ठिणगी पडली अन् लगेच एसीला आग लागली. मग क्षणभर मीही घाबरले, पण वेळीच सावरून सहकाऱ्यांच्या मदतीनं लेकरांना ‘एनआयीसू’च्या बाहेर काढलं. मनात भीती, घाबरलेपणानं हातपाय गळून गेलं व्हतं, पण जिवाची बाजी लावली आणि बाळांचा जीव वाचला. ‘मलाही तीन लेकरं आहेत, आई म्हणून मला एकच माहिती होतं, ती नऊही मुलं माझीयेत, त्यांना मला बाहेर काढायचंय...’

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