Asian Hospital Fire: आई म्हणून मला एकच माहिती होतं; ती नऊ मुलं माझीयेत, त्यांना बाहेर काढायचंय; जिवाची बाजी लावून नवजात शिशूंना वाचविणाऱ्या परिचारिका रेखा रगडेंची भावना

छत्रपती संभाजीनगर: ‘‘मी नेहमीप्रमाणे ड्यूटी करत होते. कोणत्या बाळाला काय पाहिजे, काय नाही, ही सर्व कामं सुरू होती. अचानक काही सहकारी ‘एनआयसीयू’तल्या कोपऱ्याकडे धावताना दिसले. बघते तर काय? तिथं धूर निघत होता! तो बघेपर्यंत ठिणगी पडली अन् लगेच एसीला आग लागली. मग क्षणभर मीही घाबरले, पण वेळीच सावरून सहकाऱ्यांच्या मदतीनं लेकरांना ‘एनआयीसू’च्या बाहेर काढलं. मनात भीती, घाबरलेपणानं हातपाय गळून गेलं व्हतं, पण जिवाची बाजी लावली आणि बाळांचा जीव वाचला. ‘मलाही तीन लेकरं आहेत, आई म्हणून मला एकच माहिती होतं, ती नऊही मुलं माझीयेत, त्यांना मला बाहेर काढायचंय...’ .एशियन हॉस्पिटलमधील आगीच्या घटनेत जिवाची बाजी लावून नवजात शिशूंना वाचविणाऱ्या परिचारिका रेखा रगडेंनी ही भावना व्यक्त केली. गोकुळाष्टमीच्या दिवशी ही घटना घडली तो योगायोग असेल! हा उत्सव म्हणजे कृष्ण जन्माचा सोहळा असतो. श्रीकृष्णाचा जन्म देवकीच्या पोटी झाला असला तरी कान्हाचा पान २ वर.‘त्या’ मजल्यावर होते ५८ रुग्णआग लागलेल्या मजल्यावर ‘एनआयसीयू’मधील बालकांसह जनरल वॉर्डमध्ये ३६, स्पेशल रूममधील १३ अशा ५८ रुग्णांचा समावेश होता. आगीची घटना समोर येताच पोलिस, अग्निशमन दलालाही कळविण्यात आले होते. हे जवान येईपर्यंत हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळविले. त्यानंतरही अग्निशमन विभागाने दुसऱ्या जमल्यावर चढून पाइपद्वारे पूर्ण आग आटोक्यात आणली. हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत असलेले निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सय्यद अब्दुल्ला हे शुक्रवारी (ता. चार) ड्यूटीवर होते. त्यांनी सांगितले, की रात्री दोन वाजून १० मिनिटांनी एसीतून धूर निघाला. त्यापाठोपाठ ठिणगी पडल्याने आग भडकायला सुरवात झाली. त्याच एसीच्या खालीच नवजात बालकं होती. त्यापैकी एक शिशू व्हेंटिलेटरवर होते. कल्पना नलावडे, सुरेखा चव्हाण (मावशी), रेखा रगडे, संध्या जाधव, अर्चना भालेराव या परिचारिकांच्या मदतीने आम्ही व्हेंटिलेटरसहित वॉर्मर ओढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो निघाला नाही. मग मात्र आम्ही काळजावर दगड ठेवून त्या बाळाला बाजूला नेलं. त्यानंतर एकेक बाळाला वॉर्मर बाहेर घेत रुग्णवाहिकेतून घाटीत नेलं..Pune DJ Noise Rules: ध्वनिमर्यादा ओलांडल्यास कारवाई; दहीहंडी, गणेशोत्सवात ‘डीजे’च्या दणदणाटावर पोलिसांची नजर.अशी लागली आगहॉस्पिटलच्या दुसऱ्या मजल्यावर ‘एनआयसीयू’ अर्थात नवजात बाळांसाठी अतिदक्षता विभाग आहे. या विभागातील एका कोपऱ्यातील एसीमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्याने अचानक आग लागली. ही आग हळूहळू वाढत होती. आग लागल्याचे दिसताच एका परिचारिकेने धाव घेत इतर सहकाऱ्यांना कल्पना दिली. पहाटे २ वाजून १० मिनिटांनी हा प्रकार समोर आला. आग लागताच ‘फायर अलार्म’ वाजला आणि तत्काळ हॉस्पिटलची सर्व यंत्रणा सज्ज झाली. ज्याला माहिती मिळेल त्याने धाव घेत ‘फायर एक्सटिग्विंशर’ने आगीवर नियंत्रण मिळविले. अवघ्या १३ मिनिटांत आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यात हॉस्पिटल प्रशासनाला यश आले. तोपर्यंत अग्निशमन विभागाचे बंबही घटनास्थळी पोचले होते..IND vs PAK: महिला आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती.सर्व बालके सुरक्षितज्याला ही माहिती मिळाली त्याने या परिसरात धाव घेत मदतीचा हात पुढे गेला होता. महापालिकेच्या पथकांनी धाव घेतली होती. हॉस्पिटलमध्ये दाखल नऊ बालकांपैकी चार बालकांना शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय घाटीत, तीन बालकांना महात्मा गांधी मिशन हॉस्पिटलमध्ये तर एक बालक मुस्कान मुलांचा दवाखाना (आझाद चौक), एक बालक डे केअर हॉस्पिटल या ठिकाणी हलविण्यात आले. ही तीनही बालके सुरक्षित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.