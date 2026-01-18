छत्रपती संभाजीनगर
Sakal Book Festival: बहारदार रचनांना रसिकांच्या टाळ्या आणि वाहवाची उत्स्फूर्त दाद; गझल, नज्म आणि कव्वालीच्या सुरांनी उलगडला ‘ग़म का ख़ज़ाना’
-विष्णू नाझरकर
छत्रपती संभाजीनगर: दुःख, वेदना, विरह, खंत अशा भावनांचे शायराना सादरीकरण असलेली ‘ग़म का ख़ज़ाना’ ही मैफल हुरहूर लावून गेली. यात युवा कलावंतांनी गझल, नज्म आणि कव्वालीची ही मैफल बहारदार सजवत वाहवा मिळवली.