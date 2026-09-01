Aurala Temple Cleaning: औराळ्यात दोन एकर परिसराची स्वच्छता; ‘सकाळ’च्या उपक्रमाला ‘हर हर महादेव’ भक्त परिवारासह ग्रामस्थांचा प्रतिसाद

कन्नड: दैनिक ‘सकाळ’तर्फे आयोजित ‘चला, मंदिरे स्वच्छ करूया!’ या विशेष अभियानाअंतर्गत तालुक्यातील औराळा येथील हर हर महादेव भक्त परिवार आणि ग्रामस्थांतर्फे सोमवारी (ता. ३१) स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, शहीद सुनील जाधव यांच्या स्मारक परिसर व रेणुका माता मंदिरासमोरील दोन एकरचा संपूर्ण परिसर चकाचक करण्यात आला..वेरूळ येथील तीर्थकुंडातून जल घेऊन नांदगाव तालुक्यातील पिनाकेश्वर (मोठा महादेव) येथे जाणाऱ्या हजारो कावड यात्रेकरू शिवभक्तांसाठी रविवारी हर हर महादेव भक्त परिवाराकडून महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते..Maharashtra Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीवर तुकाराम मुंढेंचा प्रभाव चार महत्त्वाचे निर्णय; एकनाथ शिंदे यांची अनुपस्थिती.महाप्रसादानंतर मंदिर परिसर, महापुरुषांच्या स्मारकाचा भाग आणि आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणावर प्लॅस्टिक, निर्माल्य व कचरा साचला होता. ‘सकाळ’च्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ‘हर हर महादेव’ परिवारातील सदस्यांनी व ग्रामस्थांनी सोमवारी मध्यरात्री व सकाळी हातात झाडू घेऊन अवघ्या काही तासांत परिसर स्वच्छ केला..यांनी घेतला सहभागया स्वच्छता मोहिमेत माजी सरपंच चंद्रकांत देशमुख, सुभाष वाघ, राजेंद्र शिंदे, महेंद्रकुमार भारतीया, अरुण वाघ, कैलास देशमुख, प्रकाश जैस्वाल, मनोज अग्रवाल, अनवर शेख, रामसिंग महेर, रंगराव पवार, दादा काळे, कैलास बागुल, विजय मिसाळ, पोपट आहिरे, सुरेश पवार, इस्माईल शेख, गणेश सूर्यवंशी, कमलकुमार खंडेलवाल, सुभाष जिवरख, विनोद मिसाळ, धोंडीराम घोलप, हरी खंडेलवाल, किरण गावंडे, भारत मिसाळ, सतीश जिवरख, सदानंद जोशी, गोरख बोर्डे, भाऊसाहेब वाघ, सोनू बागुल, विनायक काटकर, तात्यासाहेब जिवरख, श्रीहरी निकम, सतीश पगारे यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..नाद खुळा...! वैभव सूर्यवंशीचा झंझावात अविश्वसनीय Catch ने रोखला, RCB च्या कर्णधाराचा Video तुफान व्हायरल झाला." महाप्रसादानंतर परिसर स्वच्छ ठेवणे ही आपली सामाजिक व धार्मिक जबाबदारी आहे. ‘चला, मंदिरे स्वच्छ करूया!’ या अभियानामुळे आम्हाला प्रेरणा मिळाली आणि सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन हा दोन एकरचा परिसर स्वच्छ केला."- सुभाष वाघ,औराळा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.