छत्रपती संभाजीनगर

Aurala Temple Cleaning: औराळ्यात दोन एकर परिसराची स्वच्छता; ‘सकाळ’च्या उपक्रमाला ‘हर हर महादेव’ भक्त परिवारासह ग्रामस्थांचा प्रतिसाद

Two-Acre Area Cleaned in Aurala: कन्नड तालुक्यातील औराळा येथे ‘सकाळ’च्या ‘चला, मंदिरे स्वच्छ करूया!’ अभियानाला प्रतिसाद देत हर हर महादेव भक्त परिवार आणि ग्रामस्थांनी दोन एकर परिसराची स्वच्छता केली.
Aurala Temple Cleaning

Aurala Temple Cleaning

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​कन्नड: दैनिक ‘सकाळ’तर्फे आयोजित ‘चला, मंदिरे स्वच्छ करूया!’ या विशेष अभियानाअंतर्गत तालुक्यातील औराळा येथील हर हर महादेव भक्त परिवार आणि ग्रामस्थांतर्फे सोमवारी (ता. ३१) स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, शहीद सुनील जाधव यांच्या स्मारक परिसर व रेणुका माता मंदिरासमोरील दोन एकरचा संपूर्ण परिसर चकाचक करण्यात आला.

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