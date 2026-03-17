छत्रपती संभाजीनगर
Sambhajinagar Students Crisis: गॅसअभावी ‘सिपेट’ची मेस बंद; उपाशीपोटी विद्यार्थ्यांनी धरली घरची वाट; ताटात खिचडी, जेवणात अळ्या
Gas Shortage Forces Students to Survive on Khichdi: चिकलठाणा येथील सिपेट संस्थेच्या वसतिगृहात गॅसअभावी मेस बंद पडल्याने 125 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना उपाशीपोटी घरची वाट धरावी लागली. अनेक दिवस केवळ खिचडीवर काढावे लागले दिवस, तर जेवणात अळ्या-किडे निघाल्याचा विद्यार्थ्यांचा गंभीर आरोप; प्रशासनाने ऑनलाइन लेक्चरचा पर्याय देत विद्यार्थ्यांना तात्पुरते घरी जाण्याचे निर्देश दिले.
चिकलठाणा: औद्योगिक परिसरात दिमाखात उभ्या असलेल्या केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी आणि प्रोद्यौगिकी संस्था अर्थात ‘सिपेट’ या संस्थेकडे देशभरात उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविणारी संस्था म्हणून पाहिले जाते. याच संस्थेतून अभियंते, उद्योजक बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या तब्बल १२५ ते १३० विद्यार्थ्यांना होस्टेलवर राहताना मेसमध्ये चक्क चार ते पाच दिवस गॅसअभावी केवळ खिचडीवर दिवस काढावे लागले होते. मेसच्या कंत्राटदाराला गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याचे स्पष्ट होताच ‘सिपेट’ने मेसच्या कंत्राटदाराचे काम थांबविले. यामुळे विद्यार्थ्यांना उपाशीपोटीच घरचा रस्ता धरावा लागला आहे.