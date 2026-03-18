Chhatrapati Sambhajinagar News: खडकेश्वरमध्ये झोपलेल्या कचरावेचकांवर गाडी; एकाचा मृत्यू, एक गंभीर जखमी; मध्यरात्री भीषण अपघात!

छत्रपती संभाजीनगर: येथील राजस्थानी हॉस्टेलच्या भिंतीजवळ रात्रीच्या वेळी झोपलेल्या दोन कचरावेचकांना मोठ्या वाहनाने चिरडल्याची घटना ६ मार्चला घडली. या अपघातात कचरावेचक छायना रमेश हे गंभीर जखमी झाले होते. उपचारादरम्यान ८ मार्चला त्यांचा मृत्यू झाला, तर दुसरा जखमी आहे. याप्रकरणी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात वाहनचालकाविरुद्ध सोमवारी (ता.१६) गुन्हा नोंद झाला. पोलिस आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जबाबदारी घेत मृत छायना रमेश यांचा अंत्यविधी केला..भोईवाडा येथील फिर्यादी नवनाथ पांडुरंग कापते आणि त्यांचा मित्र छायना रमेश हे दोघे कचरा वेचण्याचे काम करतात. ६ मार्चला रात्री साडेदहाच्या सुमारास जेवण करून ते खडकेश्वर येथील राजस्थानी मुलींच्या हॉस्टेलच्या कंपाउंड वॉलजवळ आपल्या गोण्यांसह झोपले होते..मध्यरात्री १२ ते एकच्या सुमारास तिथे उभ्या असलेल्या एका चारचाकी गाडीच्या चालकाने वाहन त्या दोघांच्या अंगावर घातले. या अपघातात छायना रमेश यांच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाली, तर नवनाथ यांच्या पायाला मुका मार लागला. अपघातानंतर चालक वाहनासह तेथून पसार झाला..पोलिस प्रशासनाचा पुढाकारमृत व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी आणि नातेवाइकांचा शोध घेण्यासाठी सिटी चौक पोलिस ठाण्याचे पीएसआय संतोष खरात यांनी तातडीने सूत्रे हलवली. मात्र, बराच वेळ होऊनही नातेवाइकांचा पत्ता न लागल्याने, त्या मृतदेहाची विटंबना होऊ नये आणि सन्मानाने मृताला निरोप मिळावा, यासाठी त्यांनी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांना आवाहन केले.या आवाहनाला प्रतिसाद देत सामाजिक कार्यकर्ते किशोर वाघमारे यांनी अंत्यविधीची सर्व जबाबदारी स्वीकारली. यावेळी सिटी चौक पोलिस ठाण्याचे पीआय मंगेश जगताप, युवराज डोंगरे (बेगमपुरा), गणेश गायकवाड आणि इतर कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू केली..तातडीने मदत मिळाली नाहीरात्रीची वेळ अन् त्या दोघांपैकी कोणाकडेही मोबाइल नव्हता. त्यामुळे त्यांना तातडीने मदत मिळू शकली नाही. ७ मार्चला सकाळी एका चहावाल्याने रुग्णवाहिका बोलावून दोघांनाही घाटीत दाखल केले. गंभीर जखमी झालेल्या छायना रमेश यांचा ८ मार्चला रात्री नऊला मृत्यू झाला.