Nylon Manja Accident: मांजा उठला जिवावर; पायी जाणाऱ्या तरुणाचा मांजाने कापला गळा, पडले तब्बल १९ टाके, जिन्सी परिसरात घटना

Youth Seriously Injured as Nylon Manja Cuts Neck in Jinsi Area: जिन्सी परिसरात नायलॉन मांजामुळे पायी जाणाऱ्या तरुणाचा गळा चिरला असून तब्बल १९ टाके पडले. या घटनेनंतर पुन्हा मांजा बंदीची मागणी जोर धरत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जिन्सी परिसर : नायलॉन मांजाने रस्त्याने पायी जाणाऱ्या तरुणाचा गळा चिरला. त्याच्या गळ्याला तब्बल १९ टाके पडले. या घटनेने पुन्हा एकदा मांजाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. वेळीच उपचार मिळाल्याने तरुणाची प्रकृती ठीक असून, त्याला यात गंभीर इजा झाली.

