Nylon Manja Accident: मांजा उठला जिवावर; पायी जाणाऱ्या तरुणाचा मांजाने कापला गळा, पडले तब्बल १९ टाके, जिन्सी परिसरात घटना

जिन्सी परिसर : नायलॉन मांजाने रस्त्याने पायी जाणाऱ्या तरुणाचा गळा चिरला. त्याच्या गळ्याला तब्बल १९ टाके पडले. या घटनेने पुन्हा एकदा मांजाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. वेळीच उपचार मिळाल्याने तरुणाची प्रकृती ठीक असून, त्याला यात गंभीर इजा झाली..जिन्सी येथील रहिवासी शोयब कादरी हा तरुण बुधवारी घरी जात होता. त्यावेळी जिन्सी पोलिस ठाण्याच्या जवळ नॉयलान मांजा त्याच्या गळ्यात अडकून त्याचा गळा चिरला गेला. त्यामुळे तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. .त्याला तातडीने घाटी रुग्णालयात नेण्यात आले. तब्बल १९ टाके देऊन त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. या प्रकाराने नायलॉन मांजाचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला. घटनेच्या अनुषंगाने जनहित संघटनेचे शहराध्यक्ष सय्यद कादरी यांनी याविरोधात जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्तांना निवेदन दिले. .Ahilyanagar Crime: मांजाने चिरला तलाठ्याचा गळा; अमरधामजवळील घटना, पुन्हा प्रश्न ऐरणीवर.लाइफ केअर ॲनिमल वेल्फेअर असोसिएशन संस्थेतर्फे गेल्या पाच वर्षांपासून नायलॉन मांजा विरोधी अभियान सुरू करण्यात आलेले आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये संघटना जनजागरण करत आहे. मात्र, पोलिसांतर्फे व्यापक कारवाईची गरज पुन्हा अधोरिखित झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.