छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: पोलिसांच्या नावाखाली दागिने लंपास; भामट्यांचा धक्कादायक कारनामा ‘खूनप्रकरणात संशयित’ म्हणत पादचाऱ्याला लुटले

Fraudsters Pose as Police Officers: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलिस असल्याचे भासवून दोन भामट्यांनी एका पादचाऱ्याची अंगझडती घेत सोन्याचे दागिने लांबवले.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: ‘आम्ही पोलिस आहोत. क्रांती चौकात खून झाला, तुमच्यावर संशय आहे’, असे सांगत दोन भामट्यांनी एका पादचाऱ्याला अडवले. नंतर अंगझडतीच्या आडून ६८ हजारांचे सोन्याचे दागिने हातचलाखीने लांबवले. उस्मानपुरा परिसरातील वन विभागाच्या भिंतीलगत हा प्रकार घडला.

Loading content, please wait...
fraud news
Fraud Crime
Chhatrapati Sambhajinagar