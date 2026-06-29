Chhatrapati Sambhajinagar: घर रिकामं करण्यावरून भाडेकरूशी वाद, गर्भवतीला जिन्यावरून ढकलल्यानं गर्भपात; गुन्हा दाखल

जटवाडा रोड: राहत असलेल्या गर्भवतीला रूम खाली करण्याच्या कारणावरून वाद झाला. यातून तिला जिन्यावरून ढकलल्याने तिचा गर्भपात झाला. ही घटना जटवाडा रोडवरील सईदा कॉलनीत घडली. याप्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोद झाला..आयशा तांबोळी, सुमेरा तांबोळी, सोफीया तांबोळी, अरबाज तांबोळी अशी आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी यास्मीन आरेफ पटेल यांनी तक्रार दिली. पीडिता या पतीसह तांबोळी यांच्या घरात भाड्याने राहायच्या. . Nashik: पोलिसांनीच दाखवली सायबर गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती, नाशिकमध्ये तरुणांकडून उकळले लाखो रुपये.घरात पाणी नसल्याने त्या घरमालक अब्दुल सलमान तांबोळी यांच्या तळमजल्यावरील घरात पाणी मागण्यासाठी गेल्या..घरमालकाची पत्नी आयशा हिने सांगितले, की पाण्याच्या अडचणीमुळे तुम्हाला रूम खाली करायला सांगितले. त्यावर यास्मीन यांनी रूम भेटली की जाते असे म्हणाल्या. संतापलेल्या तांबोळी कुटुंबाने त्यांना धक्का दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.