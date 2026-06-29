छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: घर रिकामं करण्यावरून भाडेकरूशी वाद, गर्भवतीला जिन्यावरून ढकलल्यानं गर्भपात; गुन्हा दाखल

Tenant-Landlord Dispute Takes Serious Turn: छत्रपती संभाजीनगरातील जटवाडा रोड परिसरात घर रिकामे करण्याच्या वादातून गर्भवती महिलेला जिन्यावरून ढकलल्याचा आरोप आहे
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जटवाडा रोड: राहत असलेल्या गर्भवतीला रूम खाली करण्याच्या कारणावरून वाद झाला. यातून तिला जिन्यावरून ढकलल्याने तिचा गर्भपात झाला. ही घटना जटवाडा रोडवरील सईदा कॉलनीत घडली. याप्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोद झाला.

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