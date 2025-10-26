छत्रपती संभाजीनगर

औरंगाबाद नाही, आता छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानक; अधिकृत बदल, नवा कोडही जारी

Chhatrapati Sambhaji Nagar Railway Station : औरंगाबाद शहराचं नामकरण छत्रपती संभाजीनगर असं झाल्यानंतर आता अधिकृतपणे रेल्वे स्थानकाचं नावही बदलण्यात आलंय. नव्या नावानुसार रेल्वे स्थानकाचा कोडही जारी करण्यात आला आहे.
Aurangabad Railway Station Officially Renamed as Chhatrapati Sambhaji Nagar

Aurangabad Railway Station Officially Renamed as Chhatrapati Sambhaji Nagar

Esakal

सूरज यादव
Updated on

औरंगाबाद शहराचं नामकरण छत्रपती संभाजीनगर असं तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आलं होतं. पण रेल्वे स्थानकाचं नाव मात्र औरंगाबाद रेल्वे स्थानक असंच होतं. आता रेल्वे स्थानकाचं नावही अधिकृतपणे छत्रपती संभाजीनगर असं करण्यात आलंय. याबाबत राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. तर मध्य रेल्वेकडूनही माहिती देण्यात आलीय.

Loading content, please wait...
aurangabad
railway
central railway
Chhatrapati Sambhajinagar
Indian

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com