औरंगाबाद नाही, आता छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानक; अधिकृत बदल, नवा कोडही जारी

औरंगाबाद शहराचं नामकरण छत्रपती संभाजीनगर असं तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आलं होतं. पण रेल्वे स्थानकाचं नाव मात्र औरंगाबाद रेल्वे स्थानक असंच होतं. आता रेल्वे स्थानकाचं नावही अधिकृतपणे छत्रपती संभाजीनगर असं करण्यात आलंय. याबाबत राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. तर मध्य रेल्वेकडूनही माहिती देण्यात आलीय..मुघल बादशहा औरंगजेबाच्या नावावरून या शहराचं नाव औरंगाबाद असं बदलण्यात आलं होतं. शहराचं नाव छत्रपती संभाजीनगर असं करण्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत होती. तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने औरंगाबाद शहराचं नाव छत्रपती संभाजीनगर असं केलं होतं..मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाचं नाव आता छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानक असं करण्यात आलंय. अधिकाऱ्यांनी दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागातील औरंगाबाद स्टेशनचं नाव बदलून ते छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्टेशन करण्यास मंजुरी दिलीय..औरंगाबाद असं नाव असताना स्टेशनचा कोड AWB असा होता. आता छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानक असं नाव केल्यानंतर नवा कोड CPSN असा असणार आहे. या निर्णयामुळे औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनला आता अधिकृतपणे छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानक या नावाने ओळखलं जाईल..औरंगाबाद रेल्वे स्टेशन १९०० साली बांधण्यात आलं होतं. हैदराबादचा सातवा निजाम मीर उस्मान अली खानने याची उभारणी केली. हे रेल्वे स्टेशन काचीगुडा-मनमाड जंक्शन या मार्गावर आहे..