Chh. Sambhajinagar: ट्रॅक्टर धुण्यासाठी गेलेल्या चार मुलांचा मृत्यू; गंगापूर तालुक्यातील घटना

Water Accident: छत्रपती संभाजीनगरातील लिंबेजळगाव येथे दसऱ्याच्या दिवशी ट्रॅक्टर धुण्यासाठी गेलेल्या चार मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. मुरूम उपशामुळे तयार झालेल्या खड्ड्यात ही दुर्घटना घडल्याने गावात संताप आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर, (लिंबेजळगाव, ता. गंगापूर) : दसऱ्याच्या सणाच्या दिवशी संपूर्ण परिसराला हादरवून टाकणारी हृदयद्रावक घटना गुरुवारी (ता. दोन) दुपारी घडली. ट्रॅक्टर धुण्यासाठी नागझरी नदीकाठावर गेलेल्या चार मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला.

