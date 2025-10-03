Chh. Sambhajinagar: ट्रॅक्टर धुण्यासाठी गेलेल्या चार मुलांचा मृत्यू; गंगापूर तालुक्यातील घटना

छत्रपती संभाजीनगर, (लिंबेजळगाव, ता. गंगापूर) : दसऱ्याच्या सणाच्या दिवशी संपूर्ण परिसराला हादरवून टाकणारी हृदयद्रावक घटना गुरुवारी (ता. दोन) दुपारी घडली. ट्रॅक्टर धुण्यासाठी नागझरी नदीकाठावर गेलेल्या चार मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. .यात इरफान इसाक शेख (वय २०), इमरान इसाक पठाण (वय १०) या सख्ख्या भावंडांसह जैद बाबू पठाण (वय १०) आणि गौरव दत्तू तारक (वय १२) या चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, इमरान शेख दसऱ्यानिमित्त ट्रॅक्टर धुण्यासाठी शेतालगतच्या टेंभापुरी धरणातील नागझरी नदीकाठावर गेला होता. त्याच्यासोबत त्याचा लहान भाऊ इमरान (इयत्ता चौथी) याच्यासह जैद पठाण (इयत्ता चौथी) आणि गौरव दत्तू तारक (इयत्ता सहावी) हे तिघे गेले..मात्र, अलीकडील मुसळधार पावसामुळे नदी-नाल्यांमध्ये वाढलेला पाणीसाठा व खोल खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने चौघेही पाण्यात बुडाले. गावकऱ्यांच्या मदतीने व पोलिसांच्या उपस्थितीत मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. प्रथम सीएसएमएसएस हॉस्पिटल, तर नंतर छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात त्यांना शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आले. माहिती मिळताच वाळूजचे पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सहाणे, उपनिरीक्षक संदीप वाघ, सहायक उपनिरीक्षक दशरथ खोसरे यांच्यासह पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तपास खोसरे करीत आहेत. दरम्यान, उशिरा या चौघांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..पाणीसाठ्यामुळे मासेमारीचा धोकाटेंभापुरी परिसरात वाढलेल्या पाणीसाठ्याचा फायदा घेऊन अनेक मच्छीमार गट येथे मोठ्या संख्येने येतात. मात्र, मासेमारीच्या नादात अनेकदा जीव धोक्यात घातला जातो. त्यामुळे अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने तातडीने दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे मत आहे..जुन्या गावावरच राहत होती मुलेलिंबेजळगाव टेंभापुरी प्रकल्पामुळे १९८८ मध्ये नवीन वसाहतीत स्थलांतरित झाले असले तरी काही कुटुंबे जुन्या जागेवरच वास्तव्यास आहेत. यात मृत मुलांचा समावेश असलेल्या कुटुंबांचाही समावेश आहे. शेती व मजुरी जवळ असल्याने ही कुटुंबे तिथेच राहत असल्याचे समजते..Nagpur Rain Update : नागपूरात पावसाचा हाहाकार! 'झाडांची पडझड, एकाचा मृत्यू'; झोपडपट्ट्यांमध्ये शिरले पाणी; नागरिकांची त्रेधातिरपीट.मुरूम उपशाच्या खड्ड्यांमुळे घातज्या जागी दुर्घटना घडली, तिथून अवघ्या पाच फुटांवर मुरूम उपसा करून खड्डा तयार करण्यात आला होता. त्याच खोल खड्ड्यात बुडून चौघांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे हा मुरूम उपसा वैध होता की अवैध, यावर आता गावात चर्चा रंगली आहे. अवैध उपसा असेल, तर जबाबदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.