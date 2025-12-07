Flight Safety: विमानन हवामानशास्त्र : सुरक्षित उड्डाणाचे आधुनिक तंत्रज्ञान

छत्रपती संभाजीनगर : एखादे विमान सुरक्षितपणे उड्डाण करते आणि आपल्या निश्चित स्थळी पोचते तेव्हा त्यामागे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कुशल वैमानिकांसोबतच एक अत्यंत महत्त्वाचे विज्ञान असते. यालाच विमानन हवामानशास्त्र म्हणतात. हवामानशास्त्राची ही एक विशिष्ट शाखा आहे. उड्डाणाच्या आधी व दरम्यान आकाशातील बदलत्या हवामान परिस्थितींचा सखोल अभ्यास यात केला जातो, असे हवामानतज्ज्ञ राजेश कुमार यांनी सांगितले..वाऱ्याची दिशा व वेग, ढगांची उंची, पर्जन्य, वादळे, धुके, तापमान, वायुदाब तसेच टर्ब्युलन्स यांचे विश्लेषण यात केले जाते. या सर्व घटकांचा थेट परिणाम उड्डाणाच्या सुरक्षिततेवर, इंधन वापरावर व वेळेच्या पालनावर होतो. विमाने ज्या उंचीवर उड्डाण करतात, त्या ठिकाणी हवामान झपाट्याने आणि अनपेक्षितपणे बदलू शकते..दाट धुक्यामुळे टेक-ऑफ व लँडिंगमध्ये अडथळे येऊ शकतात. जोरदार वारे व टर्ब्युलन्समुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. गडगडाटी वादळी ढग व बर्फ साचण्याची स्थिती उड्डाणाचा मार्ग बदलण्यास भाग पाडू शकते. विमानन हवामानतज्ज्ञ उपग्रह, डॉप्लर हवामान रडार, स्वयंचलित हवामान केंद्रे तसेच प्रगत संगणकीय मॉडेल्सच्या साहाय्याने हवामानाचा अंदाज तयार करतात. METAR, TAF आणि SIGMET अशा मानक अहवालांद्वारे वैमानिक व एअर ट्रॅफिक कंट्रोल यांना तातडीने आवश्यक माहिती पुरवली जाते. त्यामुळे उड्डाणांचे सुरक्षित नियोजन शक्य होते..महत्त्व वाढलेदिवसागणिक वाढणाऱ्या हवाई वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर विमानन हवामानशास्त्राचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. अचूक अंदाजामुळे अपघातांची शक्यता कमी होते. तसेच इंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण आणि प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होण्यास मदत होते..कामथे रुग्णालयात नेत्र.विमानन हवामानशास्त्रामुळेच विमानांच्या अपघातांची शक्यता खूप कमी होते. प्रत्येक उड्डाणापूर्वी आणि दरम्यान आकाशावर लक्ष ठेवणारे हे शास्त्र असून ते उड्डाणांच्या सुरक्षिततेची खात्री देते.- राजेश कुमार, हवामानतज्ज्ञ व प्रभारी अधिकारी, हवामान विज्ञान कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.