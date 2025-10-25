छत्रपती संभाजीनगर

Knife Attack: नशेखोराचा पत्रकारावर चाकूहल्ला; वार चुकवल्याने बचावले, दुकानातील गल्ल्यातून पैसे काढले

Journalist Attack: बायजीपुरा परिसरात पत्रकार सतीश खरात यांच्यावर नशेखोराने चाकूने हल्ला करून किराणा दुकानातील पैसे लंपास केले. हल्ल्यात पत्रकार थोडक्यात बचावले; कुटुंबीयांनाही धमक्या, जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद.
Knife Attack

Knife Attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : किराणा दुकानात बसलेल्या पत्रकारावर एकाने चाकूहल्ला केल्याची घटना गुरुवारी (ता. २३) सायंकाळी बायजीपुरा परिसरात घडली. यात वार चुकवल्याने पत्रकार थोडक्यात बचावले. एवढ्यावर न थांबता हल्लेखोराने चाकूच्या धाकावर किराणा दुकानातील गल्ल्यातून पैसेही काढले. गजबजलेल्या वसाहतीतील या घटनेमुळे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, हल्ला करणारा नशेखोर असल्‍याचे स्थानिकांचे म्हणणे होते.

