Knife Attack: नशेखोराचा पत्रकारावर चाकूहल्ला; वार चुकवल्याने बचावले, दुकानातील गल्ल्यातून पैसे काढले

छत्रपती संभाजीनगर : किराणा दुकानात बसलेल्या पत्रकारावर एकाने चाकूहल्ला केल्याची घटना गुरुवारी (ता. २३) सायंकाळी बायजीपुरा परिसरात घडली. यात वार चुकवल्याने पत्रकार थोडक्यात बचावले. एवढ्यावर न थांबता हल्लेखोराने चाकूच्या धाकावर किराणा दुकानातील गल्ल्यातून पैसेही काढले. गजबजलेल्या वसाहतीतील या घटनेमुळे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, हल्ला करणारा नशेखोर असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे होते..सतीश भगवान खरात (वय ४७, रा. गल्ली नंबर २२, बायजीपुरा) असे जखमी पत्रकाराचे नाव आहे. एमजीएम ते लक्ष्मण चावडी रोडवर गल्ली क्रमांक २१ जवळ त्यांचे डेली नीड्सचे दुकान आहे. कुटुंबीय दुकान चालवतात. काम आटोपल्यानंतर सतीश हेही सायंकाळी दुकानात येतात. गुरुवारी सायंकाळी त्यांचा सहकारी पत्रकार मित्र शेख अनवर (रा. भावसिंगपुरा) हा त्यांच्या या दुकानावर भेटण्यासाठी आला होता..तेव्हा सतीश यांची तोंडओळख असलेला अजय (पूर्ण नाव पत्ता माहीत नाही) हा आला. सतीश यांना सिगारेट आणि माचीस पेटी मागितली. हे दिल्यानंतर सतीश यांनी त्याला पैसे मागितले. त्यावर पैसे न देता त्याने शिवीगाळ करत गल्ल्यात हात घालून पैसे काढले. तेथून निघत असताना सतीश यांनी त्याला याचा जाब विचारला. तेव्हा त्याने चाकू काढून त्याच्या मुठीने त्यांच्या डोक्यात वार केला..दुसराही वार त्यांच्या दिशेने केला. परंतु, सतीश यांनी हा वार अडवल्याने ते थोडक्यात बचावले. यात त्यांच्या भुवईजवळ जखम झाली. यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना याची माहिती मिळाल्याने त्यांनी तिकडे धाव घेतली..सतीश यांचे वडील भगवान नामदेव खरात (वय ७४) आणि आई गयाबाई (वय ६६) हे तिथे आले. ते आरोपीला समजावून सांगत असताना त्यांनाही शिवीगाळ केली. यानंतर सतीश यांचे भाऊ रवींद्र हे भांडण सोडविण्यासाठी आले. त्यांनासुद्धा आरोपीने मारहाण केली. यानंतर अश्लील वर्तन करीत ठार मारण्याची धमकी दिली. सतीश यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या तक्रारीवरून जिन्सी पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी शुक्रवारी (ता. २४) गुन्हा नोंद झाला..Manchar Robbery : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग पेट्रोल पंपावर सशस्त्र दरोडा; दोन लाख रुपयांची रोकड लंपास, हवेत गोळीबार करून माजवली दहशत.नशेडी, गुंडांचा वावर वाढलाया रस्त्यावर अनेक ठिकाणी गुंड प्रवृत्तीचे, बटण, गांजाची नशा करणारे अनेक टोळके दिवसभर बसलेले दिसते. सायंकाळनंतर या टोळक्यांची संख्या आणखी वाढते. परिसरात त्यांची दहशत असल्याने कुणीही त्यांना बोलण्याची किंवा तक्रार करण्याची हिंमत करत नाही. अजय हाही अशाच टोळक्याचा भाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.