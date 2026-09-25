Chha.Sambhaji Nagar: एएस क्लब उड्डाणपुलावरून तरुणीने घेतली उडी

बजाजनगर, : एएस क्लब परिसरातील उड्डाणपुलावरून उडी घेत १८ वर्षीय तरुणीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना गुरुवारी (ता. २४) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास घडली. या घटनेत तिच्या तरुणीचे दोन्ही पाय फ्रॅक्चर झाले असून चेहरा व जबड्यालाही दुखापत झाली आहे. तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..तरुणी गुरुवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास सेतू केंद्रावर ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडली. त्यानंतर ती एएस क्लब येथील उड्डाणपुलावर पोचली. तेथून तिने उडी घेतली..सकाळी ११.०२ ला तिच्या बहिणीच्या मुलीकडून कुटुंबीयांना घटनेची माहिती मिळाली. घटनेची माहिती मिळताच वाहतूक शाखेचे कर्मचारी अशोक थोरात व अजित परशूवाले यांनी तातडीने ११२ क्रमांकावर संपर्क साधून मदतकार्य केले..वाळूज एमआयडीसी पोलिसांच्या मदतीने जखमी तरुणीला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. तिने २०२४-२५ मध्ये मिलिंद महाविद्यालयातून बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. पुढे कायद्याचे शिक्षण घेण्याची तिची इच्छा होती. त्यासाठी तिने एक वर्षाचा गॅप घेतला होता. मात्र, तिने एवढे टोकाचे पाऊल का उचलले, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. वाळूज एमआयडीसी पोलिसांनी घटनेची नोंद केली असून आत्महत्येच्या प्रयत्नामागील कारण पोलिस तपासत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.