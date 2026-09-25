छत्रपती संभाजीनगर

Chha.Sambhaji Nagar: एएस क्लब उड्डाणपुलावरून तरुणीने घेतली उडी

18-Year-Old Woman Injured in Flyover Incident: बारावी उत्तीर्ण तरुणीने घेतली उडी; कायद्याचे शिक्षण घेण्याची होती इच्छा, टोकाचे पाऊल उचलण्यामागचे कारण अद्याप अस्पष्ट
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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बजाजनगर, : एएस क्लब परिसरातील उड्डाणपुलावरून उडी घेत १८ वर्षीय तरुणीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना गुरुवारी (ता. २४) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास घडली. या घटनेत तिच्या तरुणीचे दोन्ही पाय फ्रॅक्चर झाले असून चेहरा व जबड्यालाही दुखापत झाली आहे. तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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