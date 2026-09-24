छत्रपती संभाजीनगर

Bank News : ग्राहकांसाठी रविवारी बँका सुरू; २८ ते ३० सप्टेंबरच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

Bank Strike, September 27 Banking, RBI Approval : बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी; २८ ते ३० सप्टेंबरच्या संपापूर्वी २७ सप्टेंबरला बँका सुरू ठेवण्यास मंजुरी
Banks Open on Sunday

Bank News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर,: युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान पुकारलेल्या तीन दिवसांच्या देशव्यापी बँक संपाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या बँकिंग गरजा सुरळीत राहाव्यात, यासाठी रविवारी (ता. २७) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका सुरू ठेवता येणार आहेत.

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