Bank News : ग्राहकांसाठी रविवारी बँका सुरू; २८ ते ३० सप्टेंबरच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर,: युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान पुकारलेल्या तीन दिवसांच्या देशव्यापी बँक संपाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या बँकिंग गरजा सुरळीत राहाव्यात, यासाठी रविवारी (ता. २७) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका सुरू ठेवता येणार आहेत..२६ आणि २७ सप्टेंबरच्या सुट्या तसेच त्यानंतरचा संप लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २७ सप्टेंबर रोजी सर्व बँक शाखा, कार्यालये, एटीएमशी संलग्न शाखा आणि चलन तिजोऱ्या पूर्णपणे कार्यरत ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे रविवारी (ता. २७) नेहमीप्रमाणे बँकिंग व्यवहार करता येतील. ग्राहकांच्या महत्त्वाच्या बँकिंग गरजांवर सलग सुट्या आणि संपाचा विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. बँक ग्राहकांचे हित आणि सोय ही सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे..दरम्यान, प्रस्तावित तीन दिवसांचा संप पुढे ढकलण्याचे आवाहन सरकार आणि बँक व्यवस्थापनांकडून कर्मचारी संघटनांना करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक बँकिंग सेवा विनाअडथळा सुरू राहाव्यात, यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे..आवश्यक व्यवहार पूर्ण करामहाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने ग्राहकांना आवश्यक बँकिंग व्यवहार २५ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. संपाच्या कालावधीत नियमित बँकिंaग सेवा आणि कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे बँकेने ग्राहक सूचनेत स्पष्ट केले आहे. मात्र, या कालावधीत मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, यूपीआय आणि बिझनेस करस्पॉन्डंट एजन्सीज या सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहतील. आवश्यक बॅंक शाखेसंदर्भातील व्यवहारांचे नियोजन करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने केले आहे..बॅँकांचे आवाहनप्रस्तावित संप लक्षात घेता बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी या संपात सहभागी होऊ नये आणि ग्राहकांना अविरत बँकिंग सेवा पुरविण्यासाठी आपले सहकार्य करावे, असे आवाहन बॅंक ऑफ महाराष्ट्रकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, युनियन बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन बॅंक, पंजाब नॅशनल बॅंकेसह बॅंकांनी समाजमाध्यमांवर रविवारी बॅंक सुरू राहणार असल्याचे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.