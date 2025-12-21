Chh. Sambhajinagar Accident: चारचाकीच्या धडकेत हॉटेल चालकाचा मृत्यू

बनोटी : बनोटी-सोयगाव रस्त्यावरील वरठाण पाटचारीजवळ शनिवारी (ता. २०) सकाळी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनाची समोरासमोर धडक झाली. यात हॉटेल व्यावसायिक गोपाळ बाबूलाल वुगले (वय २७, रा. घोसला, ता. सोयगाव) याचा जागीच मृत्यू, तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला आहे..गोपाळ हा आपला मित्र अमोल बोरसे याच्यासह दुचाकीने (क्र. एमएच २० एचके ०४६१) बनोटी येथे हॉटेलचे सामान खरेदी करण्यासाठी जात होता. सकाळी दहाला वरठाणजवळील पाटचारीजवळ समोरून येणाऱ्या चारचाकीने (क्र. एमएच १० सीएन ७२२) त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली..या धडकेत गोपाळचा जागीच अंत झाला, तर गंभीर जखमी अमोलला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. बनोटी दूरक्षेत्राचे पोलीस कर्मचारी संदीप सुसर, राजू बरडे आणि नारायण खोडे यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....बनोटी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मोनम डव्हळे यांनी शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. सायंकाळी घोसला येथे गोपाळवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याच्या पश्चात आई आणि एक भाऊ असा परिवार आहे..रस्त्याच्या कामामुळे अपघात वाढले सध्या नागद ते फर्दापूर रस्त्याचे काम संथगतीने सुरू आहे. अनेक ठिकाणी रस्ता खोदून ठेवल्याने वाहनधारकांना एकाच बाजूने ये-जा करावी लागते. एकेरी वाहतुकीमुळे या भागात अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.