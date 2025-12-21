छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Accident: चारचाकीच्या धडकेत हॉटेल चालकाचा मृत्यू

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बनोटी : बनोटी-सोयगाव रस्त्यावरील वरठाण पाटचारीजवळ शनिवारी (ता. २०) सकाळी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनाची समोरासमोर धडक झाली. यात हॉटेल व्यावसायिक गोपाळ बाबूलाल वुगले (वय २७, रा. घोसला, ता. सोयगाव) याचा जागीच मृत्यू, तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला आहे.

police
Vehicle
road accident
Traffic
Police Inquiry
Chhatrapati Sambhajinagar

