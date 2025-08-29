छत्रपती संभाजीनगर

BE And Btech Admission: चौथ्या फेरीसाठी पर्याय नोंदणी सुरू; बी.ई., बी.टेक.च्या तीन प्रवेशफेरीत केवळ ४७ टक्केच प्रवेश

Maharashtra Engineering: बी.ई., बी.टेक. प्रवेश प्रक्रियेत राज्यभरात ५२ टक्के तर मराठवाड्यात केवळ ४७ टक्के प्रवेश निश्चित झाले आहेत. अजून ८८ हजारांहून अधिक जागा रिक्त असून चौथी फेरी ही शेवटची संधी आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : बी.ई., बी.टेक. अभ्यासक्रम प्रवेशाची तिसरी प्रवेशफेरी पूर्ण झाली. तिसऱ्या फेरीअखेर बी.ई. आणि बी.टेक.चे राज्यभरात ९५ हजार २५३ (५२ टक्के) प्रवेश निश्‍चित झाले, तर मराठवाड्यातील ३९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत ६,६४२ प्रवेश निश्‍चित झाले.

