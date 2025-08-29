BE And Btech Admission: चौथ्या फेरीसाठी पर्याय नोंदणी सुरू; बी.ई., बी.टेक.च्या तीन प्रवेशफेरीत केवळ ४७ टक्केच प्रवेश

छत्रपती संभाजीनगर : बी.ई., बी.टेक. अभ्यासक्रम प्रवेशाची तिसरी प्रवेशफेरी पूर्ण झाली. तिसऱ्या फेरीअखेर बी.ई. आणि बी.टेक.चे राज्यभरात ९५ हजार २५३ (५२ टक्के) प्रवेश निश्चित झाले, तर मराठवाड्यातील ३९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत ६,६४२ प्रवेश निश्चित झाले. .हे प्रमाण ४७ टक्के असून, राज्यातील प्रवेशाच्या तुलनेत हे प्रमाण पाच टक्क्यांनी कमी आहे. गुरुवार (ता. २८) पासून चौथ्या फेरीसाठी पर्याय नोंदणीला सुरवात झाली. ३० ऑगस्टपर्यंत विद्यार्थ्यांना पर्याय नोंदविता येणार आहे..बी.ई., बी.टेक.च्या एक लाख ८३ हजार ७६० पैकी ९५ हजार २५३ प्रवेश तिसऱ्या फेरीत निश्चित झाले. चौथ्या फेरीसाठी तब्बल ८८ हजार ५०७ (४८ टक्के) जागा रिक्त आहेत. कॅप राउंडची ही शेवटची प्रवेशाची संधी असून, दोन ते चार सप्टेंबरदरम्यान जागा मिळालेल्या उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने जागा स्वीकृती फी भरून व आवश्यक कागदपत्रांसह संस्थेत हजर राहून प्रवेशाची निश्चिती करावी लागेल. चार सप्टेंबरपर्यंतच प्रवेशाची अंतिम मुदत आहे..मराठवाड्यातील यंदा आठ महाविद्यालयांची भर पडली. यावर्षी ३९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहे. १४ हजार १२४ पैकी सहा हजार ६४२ जागा भरल्या गेल्या. सात हजार ४८२ जागा रिक्त असून, त्यासाठी चौथ्या फेरीत प्रवेशाची संधी आहे. संस्था स्तरावरील रिक्त जागांची प्रक्रिया सुरू होणार आहे..Student Protest: सेना महाविद्यालयात विविध मागण्यांसाठी आंदोलन.पुणे-मुंबईच्या महाविद्यालयांकडे ओढाअभियांत्रिकी शिक्षणासाठी सर्वाधिक ओढा पुण्यातील महाविद्यालयांकडे आहे. त्यानंतर मुंबईच्या महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांतून पसंती मिळत आहे. संगणकशास्त्र, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, डेटा सायन्स या शाखांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा दिसून येत असून, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात, नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पारंपरिक शाखेतही प्रवेशासाठी चुरस असल्याचे प्रवेश कक्षाच्या समन्वयकांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.