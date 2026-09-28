छत्रपती संभाजीनगर

Beed Crime News: मित्रानेच मित्राचा खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार बीडमध्ये उघड

Beed Murder Case Over Money Dispute: शिक्रापूर येथील तरुणाचा खून करून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न; अंभोरा पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Beed crime news
Beed crime newsesakal
सकाळ वृत्तसेवा
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बीड, : पैशांच्या वादातून मित्रानेच मित्राचा निर्घृण खून करून मृतदेह घाटात फेकून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापूर येथील अभिषेक नामदेव बरकंबे (वय २३) असे मृताचे नाव असून, त्याचा मृतदेह आष्टी तालुक्यातील पिंप्री घाटात आढळला. याप्रकरणी अंभोरा पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

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