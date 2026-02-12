Beed News: दोन महिन्यांत १७३ दलघमी पाणीसाठा घटला; उपसा, गळती आणि उन्हामुळे वाढले बाष्पीभवन, बीड जिल्ह्यातील प्रकल्पांचा सुकतोय घसा!

बीड : मागच्या वर्षात मे महिन्यातील अतिवृष्टीनेच काही प्रकल्प पाण्याने तुडुंब भरले होते. पुन्हा ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीनेही उर्वरित मोठे व मध्यम प्रकल्प पाण्याने तुडुंब भरून वाहिले. महापुरामुळे शेतपिके, रस्ते, बंधारे, घरांचे मोठे नुकसान झाले. परंतु, जिल्ह्यातील पाण्याची चिंता मात्र मिटली. परंतु, आता प्रकल्पांतील जलसाठ्यात घट होत आहे. मागील दोन महिन्यांत प्रकल्पांतील पाणीसाठा तब्बल १७३ दलघमीने घटला आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.रब्बी पिकांसाठी पाण्याचा उपसा, तलावांच्या सांडव्यांना गळती आणि आता उन्हाचा चटका वाढल्याने बाष्पीभवनातही वाढ झाल्याचा परिणाम आहे. आजघडीला तलावांमध्ये ५९४.६६० दलघमी (७७.२६ टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हाच पाणीसाठा १५ डिसेंबरला ७६७ दलघमी (१००) टक्के होता..यंदा मे महिन्यात जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीने बहुतांशी छोटे व मध्यम प्रकल्प भरले. पावसाळ्यातही यंदा जोरदार पाऊस झाल्याने सर्व १६४ प्रकल्प पाण्याने तुडुंब भरले. यंदा वार्षिक सरासरीच्या दीडपट पाऊस झाला. जिल्ह्याची पावसाची वार्षिक सरासरी ६३९ मिलिमीटर असून, प्रत्यक्ष पाऊस ९७६ मिलिमीटर एवढा झाला..विशेष म्हणजे यंदा जिल्ह्यातील सर्वात मोठा माजलगाव प्रकल्प, मांजरा प्रकल्पासह बिंदुसरा, कुंडलिका, सिंदफणा, बोरणा, बोधेगाव, बेलपरा, महासांगवी, मेहकरी, कडा, कडी, रुटी, तलवार, कांबळी, वाण, वाघेबाभुळगाव हे मध्यम प्रकल्प डिसेंबरच्या मध्यापर्यंतदेखील तुडुंब भरलेले होते. मात्र, या दोन महिन्यांत पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याचे चित्र आहे. या कालावधीत तब्बल १७३ दलघमी पाणीसाठा कमी झाला आहे. .काही प्रकल्पांतून रब्बीतील गहू, ज्वारी या शेतपिकांसाठी शेतकऱ्यांकडून प्रकल्पांत विद्युत पंप टाकून पाण्याचा उपसा होत आहे. तर काही प्रकल्पांना गळती असल्यानेही पाणीसाठा कमी झाला आहे. मागच्या पंधरवड्यात तापमानात वाढ झाली आहे. साधारण ३० ते ३१ अंश एवढे तापमान झाल्याने पाण्याचे बाष्पीभवनही वाढले आहे. आता तलावांत ५९४.६६० (७७.२० टक्के) पाणीसाठा शिल्लक आहे. आजघडीला एकाही प्रकल्पात १०० टक्के पाणी नाही. तब्बल ३० प्रकल्पांतील पाणी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे. विशेष म्हणजे आठ प्रकल्पांतील पाणी २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...तलावांतून अनधिकृत उपसाकाही प्रकल्पांवर अनधिकृतपणे वीजपंप टाकून भरमसाठ पाणी उपसा होत आहे. याकडे स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. महासांगवी प्रकल्प पाण्याने तुडुंब भरलेला होता. आता याचा साठा ४० टक्क्यांवर आला आहे. हीच गत खराबवाडी लघू प्रकल्पाची आहे. खोकरमोह, पांचग्री प्रकल्पांतील पाणीसाठाही २० टक्क्यांच्या घरात असून होळ, नाहोली, आवरगाव आदी प्रकल्पांतील साठा १० टक्क्यांवर आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.