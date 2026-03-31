बीड हादरलं! प्रेम प्रकरणाचा भीषण शेवट; प्रियकरानं टायर पंक्चरच्या दुकानात संपवलं आयुष्य, सुसाईड नोटमध्ये लिहिलं, 'मला मारहाण करत...'

Beed Love Affair Case : बीड जिल्ह्यात पुन्हा एकदा आत्महत्येच्या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. मांजरसुंबा तालुक्यातील एका तरुणाने प्रेमप्रकरणातून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे..ही घटना धुळे–सोलापूर महामार्गालगत असलेल्या एका टायर पंक्चरच्या दुकानात घडली. या प्रकरणी नेकनूर पोलिस ठाण्यात (Neknoor Police Station) चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुणाचे शेजारच्या गावातील एका तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते. कालांतराने हे संबंध अधिक घट्ट झाले. मात्र, या प्रकरणाची माहिती मुलीच्या कुटुंबीयांना मिळाल्यानंतर त्यांनी तरुणाला आपल्या गावात बोलावून घेतले..मुलीच्या बोलावण्यावरून तरुण तिच्या गावात गेला असता, मुलीच्या घरच्यांनी त्याच्याकडील मोबाईल व दुचाकी काढून घेतली. त्यानंतर चार जणांनी मिळून त्याला बेदम मारहाण केल्याचा आरोप आहे..या घटनेनंतर तरुणाने एक सुसाईड नोट लिहून धुळे–सोलापूर महामार्गालगतच्या टायर पंक्चर दुकानात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आपल्या सुसाईड नोटमध्ये त्याने मुलीच्या घरच्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. "मला मारहाण करण्यात आली, गावात चोर म्हणून बदनाम केले आणि जीव घेण्याच्या धमक्या दिल्या," असे त्याने नमूद केले आहे..दरम्यान, मृत तरुणाच्या आईनेही गंभीर आरोप करत धक्कादायक खुलासा केला आहे. "माझ्या मुलाला गावात बोलावून झाडाला बांधून मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीचा व्हिडिओही काढण्यात आला," असा दावा त्यांनी केला. तसेच, या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. पोलिस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.