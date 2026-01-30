Chhatrapati Sambhajinagar Crime : घटस्फोटितेला लग्नाचे आमिष दाखवून ठेवले शारीरिक संबंध; गर्भवती राहिल्यावर गोळ्याही दिल्या

छत्रपती संभाजीनगर - एका घटस्फोटित महिलेला लग्नाचे आमिष देऊन विवाहित पुरुषाने वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. यातून ती गर्भवती राहिल्यावर तिला गोळ्याही खायला दिल्या. लग्नाबाबत विचारणा केल्यावर धमक्या दिल्याने सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अजबसिंग मानसिंग बहुरे (वय ४३, रा. कमळापूर) याला पोलिसांनी अटक केली असून, त्याला न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. .याप्रकरणी महिलेने पोलिसांत तक्रार दिली. त्यानुसार या महिलेचा काही वर्षांपूर्वी घटस्फोट झालेला आहे. दरम्यान, तिची ओळख सेक्युरिटी कंपनीत कामाला असलेल्या बहुरे याच्याशी झाली. पुढे त्यांच्यात जवळीक वाढली. त्याने २०१९ पासून महिलेला लग्नाचे आमिष दाखवत तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले..यातून ती गर्भवती राहिल्यावर त्याने गोळ्या खाऊ घालून गर्भपात केला. त्यानंतरही संबंध कायम असल्याने महिला पुन्हा गर्भवती झाली. आता ती अडीच महिन्यांची गर्भवती आहे. तिने बहुरे याला लग्नाबाबत विचारल्यावर त्याने टाळाटाळ केली. एवढेच नव्हे, तर प्रकार उघडकीस आणला तर तुला सोडून देईल व स्वतःचा जीव घेईल, अशा पद्धतीने ब्लॅकमेल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.