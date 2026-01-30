छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : घटस्फोटितेला लग्नाचे आमिष दाखवून ठेवले शारीरिक संबंध; गर्भवती राहिल्यावर गोळ्याही दिल्या

एका घटस्फोटित महिलेला लग्नाचे आमिष देऊन विवाहित पुरुषाने वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - एका घटस्फोटित महिलेला लग्नाचे आमिष देऊन विवाहित पुरुषाने वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. यातून ती गर्भवती राहिल्यावर तिला गोळ्याही खायला दिल्या. लग्नाबाबत विचारणा केल्यावर धमक्या दिल्याने सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्‍हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अजबसिंग मानसिंग बहुरे (वय ४३, रा. कमळापूर) याला पोलिसांनी अटक केली असून, त्याला न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.

crime
Divorce
marriage
abortion
Arrested
Accused
Chhatrapati Sambhajinagar

