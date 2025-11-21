छत्रपती संभाजीनगर

BIBI-ka-Maqbara: जागोजागी पडझड, सौंदर्य काळवंडले! हेच आहे का वारसा संवर्धन? बीबी-का-मकबरा विचारतोय प्रश्न

महाराष्ट्रातील प्रमुख पर्यटनस्थळांपैकी असलेल्या ‘दख्खन का ताज’ म्हणजे बीबी-का-मकबऱ्याची दुरवस्था होत आहे. सध्या केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाचा जागतिक वारसा सप्ताह सुरू आहे.
