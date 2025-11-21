BIBI-ka-Maqbara: जागोजागी पडझड, सौंदर्य काळवंडले! हेच आहे का वारसा संवर्धन? बीबी-का-मकबरा विचारतोय प्रश्न

महाराष्ट्रातील प्रमुख पर्यटनस्थळांपैकी असलेल्या ‘दख्खन का ताज’ म्हणजे बीबी-का-मकबऱ्याची दुरवस्था होत आहे. सध्या केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाचा जागतिक वारसा सप्ताह सुरू आहे. पण, वारसास्थळांबाबत केवळ आठवडाभर नव्हे; तर वर्षभर जागरूक असणे गरजेचे आहे. तसे होत नसल्याने पाच वर्षांपासून मकबऱ्याचे नुसते सौंदर्य काळवंडले नाही तर या देखण्या वारसास्थळाची जागोजागी पडझड होत आहे. मुख्य इमारतीच्या मागच्या बाजूची अवस्था दयनीय आहे. इथे चितारलेल्या सुंदर कलाकृती काही ठिकाणी नामशेष झाल्या. .जगप्रसिद्ध ताजमहालची प्रतिकृती असलेल्या मकबऱ्याचीही ख्याती तोडीस तोड अशीच. या वास्तूची भव्यता आणि सौंदर्य ताजमहालासारखे. औरंगजेबाची पत्नी दिलरासबानू बेगम (राबिया-उद-दुर्राणी) यांची कबर येथे आहे. या इमारतीच्या बाह्य भागावर फुलझाडे चितारली आहेत. मुख्य इमारतीच्या आतून रंगीबेरंगी चित्रे असून, हे मुघल वास्तुशैलीचे उत्तम उदाहरण आहे. बीबी यांच्या कबरीच्या बाजूला असलेल्या चारही कोपऱ्याला आकर्षक मिनार असून, याला जाळी आहे. .हे स्थळ केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाचे संरक्षित वारसास्थळ आहे. इथली मुघलकालीन चित्रे, दरवाजांवरची नक्षीकाम अत्यंत देखणे आहे. ३५० वर्षांपेक्षाही अधिक काळ हा मकबरा दिमाखात उभा आहे. पण, आता मकबऱ्याचे मिनार काळवंडले. कुठे जाळ्या पडल्या, चुन्याचे प्लास्टर पडले. चित्रे खराब झाली. मकबऱ्याच्या वास्तूतील एकेक भाग कोसळत असून, शेजारच्या मशीदच्या छताचे प्लास्टरही पडण्याच्या मार्गावर आहे. जागोजागी यामुळे मकबऱ्याचे सौंदर्य बाधित झाले. मुख्य इमारतीचेही अतोनात नुकसान झाले. मुख्य इमारतीवर चितारलेल्या कलाकृती गायब झाल्या. मुख्य इमारतीच्या मागच्या बाजूला तर इमारतीचा रंग बदलला असून, यावरील देखण्या डिझाइन नामशेष झाल्या.हेच आहे का वारसा संवर्धन? बीबी-का-मकबरा विचारतोय प्रश्नबागेत गाजर गवतपूर्वी इथे कचरा दिसायचा नाही. आता मात्र आवारात कचरा असतो. मकबऱ्यामध्ये पूर्वी बगीचे होते. विशेषतः गुलाबाची फुलझाडे असायची. आतल्या बाजूने छान उद्यान होते. एका बाजूने फळबाग होती. पूर्वी इथे भरपूर पाणी असायचे. कारंजे सुरू राहायचे. आज मात्र ते वैभव नाही. इतक्या देखण्या, उत्तम आणि राष्ट्रीय वारसास्थळाबाहेरील व आतील गार्डन एरिया उजाड असून, बाहेरच्या भागात तर चक्क गाजर गवत उगवले. फळबाग नामशेष झाली. मध्यंतरी या परिसरात सलीम अली सरोवरातून पाणी आणण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला देण्यात आला. महापालिकेनेही होकार दिला. पण, हा प्रस्ताव कुठे अडकला याविषयी कुणीही बोलायला तयार नाही..मकबऱ्याच्या संवर्धनाचे वेळापत्रकच सध्या नाही. पूर्वी वर्षातून दोनवेळा मकबऱ्यावर काम चालायचे. आता तसे होत नाही. ही वास्तू बघण्यासाठी रोज हजारो पर्यटक येतात. तिकीट विक्री होते. मग हा निधी कुठे खर्च होतो? एक वर्षापासून एका बाजूच्या मिनारचे संवर्धनाचेच काम सुरू आहे. ते संथ होत आहे.- संजय पाईकराव, सचिव, मूर्ती व संशोधन संस्थाया वास्तूच्या संवर्धनाचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. या कामाला खूप संयम लागतो. आम्ही एक-एक इंच करत पुढे जातो. मध्यंतरी इथल्या बारादरीचे काम पूर्ण केले. बजेटनुसार संवर्धनाचे काम सुरू आहे.- डॉ. शिवकुमार भगत, अधीक्षक पुरातत्त्वविद, केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.