Chh. Sambhajinager: बॅनरबाजीच्या वादातून तरुणाचा मृत्यू; बिडकीनमध्ये दोन गटांत तुंबळ हाणामारी, तणावपूर्ण शांतता

बिडकीन (ता. पैठण) : येथील बसस्थानक परिसरात बॅनर लावण्याच्या वादातून दोन गटांमध्ये झालेल्या तुंबळ हाणामारीत सतरावर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला, तर एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. मारहाणीची ही घटना गुरुवारी (ता. २३) घडली. दरम्यान, यामुळे गावात तणावपूर्ण शांतता आहे. परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात आहे..फिर्यादी योगेश मारुती दाणे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, बॅनरबाबत झालेल्या फोनवरील वादाचा राग मनात ठेवून चिमण जाधव, राहुल ठाणगे, सागर ठाणगे, प्रदीप ठाणगे, संतोष ठाणगे आणि आणखी तीस ते पस्तीस जणांनी लोखंडी गज, लाठ्याकाठ्या घेऊन बसस्थानक परिसरात येत ऋत्विक धर्मे व त्याच्यासोबत असलेल्या मित्रांवर हल्ला चढवला..या हल्ल्यात तन्मय गणेश चोरमारे (वय १७) गंभीर जखमी झाला. त्याला तत्काळ छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान शुक्रवारी (ता. २४) दुपारी दोनला त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत, परिस्थिती नियंत्रणात आणली. बिडकीन पोलिसांनी गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, काही संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान, तन्मयच्या वडिलांचे त्याच्या लहानपणीच निधन झाले होते. तो घरातील एकुलता एक मुलगा होता..वाढदिवसाचे फलक ठरले कारणीभूतऋत्विक अशोक धर्मे याने दीपावलीनिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी बसस्थानक परिसरात बॅनर लावले होते. दरम्यान, ऋषिकेश ऊर्फ चिमण जाधव याचा वाढदिवस गुरुवारी (ता. २३) असल्याने त्याने त्याच परिसरात स्वतःच्या वाढदिवसाचे बॅनर लावले. मात्र, हे बॅनर ऋत्विकने लावलेल्या बॅनरच्या समोर लावल्याने वाद निर्माण झाला. यानंतर दगडफेक, मारहाण झाल्याचे नागरिकांच्या चर्चेतून समोर येत आहे..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.गावाला छावणीचे स्वरूपघटनेनंतर बिडकीन गावात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली असून गावाला छावणीचे स्वरूप आले आहे. दंगा नियंत्रण पथकाचे जवान, मोबाइल फॉरेन्सिक लॅब आणि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. उपविभागीय अधिकारी (पैठण) सुनील पाटील यांनी मध्यरात्रीपासूनच बिडकीन पोलिस ठाण्यात तळ ठोकला आहे. बसस्थानक परिसर, भाजी मंडई व महत्त्वाच्या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.