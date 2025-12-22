Bidkin Accident: बिडकीन येथील तरुण व्यावसायिकाचा अपघातात जागीच मृत्यू; धामोरी फाट्यावर अज्ञात वाहनाची धडक, परिसरात हळहळ

(रविंद्र गायकवाड)बिडकीन : दहेगाव–बिडकीन महामार्गावरील धामोरी फाट्याजवळ अज्ञात वाहनाने दिलेल्या जोरदार धडकेत दुचाकीस्वार तरुण व्यावसायिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (दि.२२) सायंकाळी अंदाजे सातच्या सुमारास घडली. श्रीहरी गोरखनाथ टेके (वय ३६, रा. बिडकीन) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..पैठण तालुक्यातील बिडकीन येथील रहिवासी असलेले श्रीहरी टेके हे व्यवसायानिमित्त रविवारी गंगापूर तालुक्यातील कारखाना परिसरात गेले होते. काम आटोपून सायंकाळी दुचाकीने ते बिडकीनकडे परतत असताना दहेगाव–बिडकीन मार्गावरील धामोरी फाट्याजवळ त्यांच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने भरधाव वेगात धडक दिली. या अपघातात ते गंभीर जखमी झाले..अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ धाव घेत जखमी अवस्थेतील टेके यांना रुग्णवाहिकेतून बिडकीन येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..काल ता.२१ रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास शवविच्छेदन करत मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देत मोठ्या शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहे..या घटनेची माहिती मिळताच बिडकीन परिसरात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. टेके हे मनमिळावू स्वभावाचे व तरुण व्यावसायिक म्हणून ओळखले जात होते. त्यांच्या अकस्मात निधनाने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..kankavli : नर्सिंग महाविद्यालयात शिकणाऱ्या तरुणीचा मृत्यू, संतप्त जमावाकडून रुग्णालयाची तोडफोड, डॉक्टरांना धक्काबुक्की; नक्की काय घडलं?.दरम्यान, हा अपघात नेमका कसा झाला, अज्ञात वाहन कोणते होते, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले असून रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांत नोंद घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती. पुढील तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.