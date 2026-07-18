Chhatrapati Sambhajinagar: 48 तासांच्या अथक शोधमोहीमेनंतर दोन अल्पवयीन मुलांचा सुखरूप शोध; सजग रिक्षाचालक सय्यद समीर जलील यांचा पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या हस्ते विशेष सत्कार

रविंद्र गायकवाडबिडकीन: बिडकीन येथून बेपत्ता झालेल्या दोन अल्पवयीन सख्ख्या भावांचा अवघ्या 48 तासांत सुखरूप शोध घेण्यात बिडकीन पोलिसांना यश आले. या शोधमोहीमेत महत्त्वाची भूमिका बजावत मुलांना स्वतःच्या मुलांप्रमाणे सुरक्षित आश्रय देणारे ऑटो रिक्षाचालक सय्यद समीर सय्यद जलील व त्यांच्या पत्नी सानिया सय्यद यांचा छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री तथा सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या हस्ते "सजग नागरिक" म्हणून विशेष सत्कार करण्यात आला..पोलीस अधीक्षक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण यांच्या वतीने शुक्रवारी (दि. 17) आयोजित कार्यक्रमात हा सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी., पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत स्वामी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. समाजात माणुसकी, सामाजिक जबाबदारी आणि पोलीस-नागरिक समन्वय बळकट करणाऱ्या नागरिकांचा गौरव करणे ही सुरक्षित समाजनिर्मितीची गरज असल्याचे यावेळी मान्यवरांनी सांगितले..Nagpur: सोनबानगर-खडगाव रस्ता ठरला मृत्यूचा सापळा; जागोजागी खड्डे, अपघात वाढले, वाहनांचेही नुकसान; लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षावर संताप.शैक्षणिक कारणावरून घर सोडलेबिडकीन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहीमनगर, टक्कार मोहल्ला येथील अनुक्रमे 7 वर्षे 2 महिने व 10 वर्षे 5 महिने वयाची दोन अल्पवयीन मुले 13 जुलै रोजी घरातील शैक्षणिक बाबींवरून झालेल्या क्षणिक गैरसमजातून कोणालाही न सांगता घराबाहेर पडली. सिटी बसने ती छत्रपती संभाजीनगर शहरात पोहोचली आणि दिवसभर रेल्वे स्थानकासह विविध भागात भटकत राहिली. संध्याकाळपर्यंत मुलांचा शोध न लागल्याने कुटुंबीयांनी बिडकीन पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. त्यानुसार भारतीय न्याय संहिता कलम 137(2) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला..रात्रंदिवस सुरू होती शोधमोहीमप्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिडकीन पोलिसांनी युद्धपातळीवर शोधमोहीम सुरू केली. स्वतंत्र पथके तयार करून जिल्ह्यातील व लगतच्या पोलीस ठाण्यांना माहिती देण्यात आली. नियंत्रण कक्ष, रेल्वे पोलीस, बीट अंमलदार, पेट्रोलिंग पथके सतर्क करण्यात आली. सोशल मीडियावर मुलांची छायाचित्रे आणि माहिती मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करण्यात आली. सीसीटीव्ही फुटेजचे विश्लेषण आणि तांत्रिक तपासही सुरू ठेवण्यात आला.विशेष म्हणजे रात्री 2 ते पहाटे 7 वाजेपर्यंतही पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू ठेवली. कांचनवाडी, रेल्वे स्थानक, मध्यवर्ती बसस्थानक, ए.एस. क्लब परिसर, हमालवाडा, मशिदींचा परिसर आदी ठिकाणी प्रत्यक्ष शोध घेण्यात आला. महानगरपालिका कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी, हमाल, मौलाना आणि स्थानिक नागरिकांनाही मुलांची माहिती देऊन मदतीचे आवाहन करण्यात आले..रिक्षाचालकाने दाखवली माणुसकीयाच काळात छत्रपती संभाजीनगर शहरात ऑटो रिक्षाचालक सय्यद समीर सय्यद जलील यांच्या नजरेस ही दोन्ही मुले पडली. अनवाणी, घाबरलेली आणि आधाराविना असलेली मुले पाहून त्यांनी त्यांना स्वतःच्या पंढरपूर एमआयडीसी येथील घरी नेले. त्यांच्या पत्नी सानिया यांनीही मुलांचा स्वतःच्या मुलांप्रमाणे सांभाळ करत त्यांना अन्न, निवारा आणि मायेचा आधार दिला.दोन दिवस सातत्याने संवाद साधल्यानंतर मुलांनी नातेवाईकांचा संपर्क क्रमांक दिला. त्यानंतर कुटुंबीयांशी संपर्क साधून बिडकीन पोलिसांना माहिती देण्यात आली..Premium|Sant Namdev Ram Bhakti : विठ्ठलभक्त नामदेवांच्या अभंगांत दडलेली श्रीरामभक्तीची अद्भुत परंपरा.सुखरूप कुटुंबीयांच्या स्वाधीनमाहिती मिळताच बिडकीन पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून दोन्ही मुलांना सुरक्षित ताब्यात घेतले. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्यात आले. पोलिसांची तत्परता, आधुनिक तांत्रिक तपास, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर आणि सजग नागरिकाच्या माणुसकीमुळे या प्रकरणाचा सुखद शेवट झाला.या घटनेमुळे समाजातील प्रत्येक नागरिकाने अशा प्रसंगी जबाबदारीची भूमिका घेतल्यास अनेक निरागस जीव सुरक्षित राहू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण संदेशही देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.