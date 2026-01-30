Industrial Development : औद्योगिक विकासासाठी हव्या ‘मोठ्या’ घोषणा; पायाभूत सुविधांसह सूक्ष्म आणि लघू क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज

छत्रपती संभाजीनगर - ऑटोमोबाइल, औषधनिर्माण (फार्मा), कृषीवर आधारित आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग मराठवाड्यात वाढीस लागावे, यासाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ठोस निधी उपलब्ध व्हावा. पायाभूत सुविधा, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि सर्वसमावेशक औद्योगिक वाढ या तीन मुख्य क्षेत्रांवर भर देऊन मोठ्या घोषणा व्हाव्यात, अशी अपेक्षा उद्योजकांनी व्यक्त केली..मराठवाड्यातील औद्योगिक कॉरिडॉरची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आगामी अंदाजपत्रकात अधिक तरतूद करावी, उत्तम रस्ते, अखंड वीजपुरवठा आणि आधुनिक लॉजिस्टिक पार्कसाठी भरीव निधी द्यावा. तसे झाल्यास जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदार आकर्षित होऊन निर्यातीला चालना मिळेल.सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी ‘उत्पादन निगडित प्रोत्साहन’ (पीएलआय) योजनेचा विस्तार करावा. विशेषतः ईव्ही सुटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास स्थानिक तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल; तसेच कच्च्या मालावरील सीमा शुल्क कमी करून जीएसटी प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्यास उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल..मराठवाड्याच्या कृषिप्रधान पार्श्वभूमीचा विचार करून अन्नप्रक्रिया उद्योग, कोल्ड स्टोअरेज आणि वेअरहाउसिंगसाठी विशेष तरतूद करावी. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असेही उद्योजक म्हणाले.कौशल्य विकास आणि हरित उत्पादनबदलत्या जागतिक मानकांनुसार उद्योगांनी ऑटोमेशन आणि शाश्वत ऊर्जा स्रोतांचा अवलंब करावा, यासाठी तंत्रज्ञान सुधारणा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांना अर्थसंकल्पातून बळ देणे आवश्यक आहे. हरित उत्पादन आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या जोरावर छत्रपती संभाजीनगरला देशाचे महत्त्वाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने क्षेत्रनिहाय ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही औद्योगिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे..छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाड्यात मोठे उद्योग येत आहेत. त्याचबरोबर आधीपासूनही येथे काही मोठे उद्योग आहेतच; पण त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा देणे अत्यंत गरजेचे आहे. उद्योगांना आवश्यक त्या सुविधांसाठी केंद्र सरकारने नियोजन केल्यास लाभ होईल. वीजबिल, अनुदान व सर्व लाभ तत्काळ देण्यासाठी आणि उद्योगांना फायदा होण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे.- उत्सव माच्छर, अध्यक्ष चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅग्रिकल्चर (सीएमआयए).उद्योगांवरील परिणामावर तोडगा काढावा. अलीकडे अन्य देशांशी करार झाले. या करारांचा आताच्या उद्योगांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी नियोजन व्हावे. करारामुळे युरोपमधील वाहने स्वस्त होतील; पण येथील वाहन विक्रीवर त्याचा काय परिणाम होईल, या प्रश्नांची उकल बजेटमध्ये व्हावी.- राम भोगले, माजी अध्यक्ष, चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅग्रिकल्चर (सीएमआयए).केंद्र सरकारने सूक्ष्म आणि लघू उद्योग उभारणाऱ्यांसाठी सिबिलची अट काही प्रमाणात शिथिल करावी. त्याचबरोबर एमआयडीसीतील आणि अन्य परिसरांतील गट नंबरमधील उद्योगांसाठी भरीव निधी देत सबसिडी दिल्यास त्यातून त्यांच्या उद्योगांना चालना मिळेल. छोटे उद्योग जगण्यासाठी ही संजीवनी ठरेल. मिळणारी सबसिडी उद्योगातच वापरता येईल.- अर्जुन गायकवाड, अध्यक्ष, मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चर (मसिआ).कोरोनाकाळात काही उद्योजकांनी आपले उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी आपली जमापुंजी लावली होती. अशा उद्योगांची स्थिती आताही फार चांगली नाही. त्यांना जगवण्यासाठी सबसिडी द्यायला हवी. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडून पूर्वी काही अनुदाने दिली जात होती; त्या अनुदान योजना पूर्ववत सुरू केल्यास उद्योगांना चालना मिळेल.- दुष्यंत आठवले, अध्यक्ष, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीज (डिक्की).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.