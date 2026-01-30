छत्रपती संभाजीनगर

Industrial Development : औद्योगिक विकासासाठी हव्या ‘मोठ्या’ घोषणा; पायाभूत सुविधांसह सूक्ष्म आणि लघू क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज

छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाड्यात मोठे उद्योग येत आहेत. त्याचबरोबर आधीपासूनही येथे काही मोठे उद्योग आहेतच; पण त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - ऑटोमोबाइल, औषधनिर्माण (फार्मा), कृषीवर आधारित आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग मराठवाड्यात वाढीस लागावे, यासाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ठोस निधी उपलब्ध व्हावा. पायाभूत सुविधा, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि सर्वसमावेशक औद्योगिक वाढ या तीन मुख्य क्षेत्रांवर भर देऊन मोठ्या घोषणा व्हाव्यात, अशी अपेक्षा उद्योजकांनी व्यक्त केली.

