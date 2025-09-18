Shirdi : भाजप नेत्याच्या लेकानं रचला स्वत:च्या मृत्यूचा बनाव, पोलीस मागे लागताच केलं अपहरणाचं नाटक; शेवटी अटक

भाजप नेत्याच्या मुलानं स्वत:च्या मृत्यूचा बनाव रचत कोट्यवधीच्या कर्जातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी तपास करत त्याचा डाव हाणून पाडला. शिर्डी आणि शनी शिंगणापूर परिसरात फिरताना त्याला अटक करण्यात आलीय. धक्कादायक म्हणजे पोलिसांना सापडल्यानंतर त्यानं स्वत:च्या अपहरणाचा बनाव केला. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, ५ सप्टेंबर रोजी पहाटेच्या वेळी कालीसिंध नदीत कार पडल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यावेळी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत कार नदीतून बाहेर काढली. पण त्यात कुणीही नव्हते. जेव्हा कारची माहिती काढण्यात आली तेव्हा ती कार भाजप नेते महेश सोनी यांच्या मुलाची असल्याचं समजलं..पाकिस्तानची बनावट फुटबॉल टीम थेट जपानला पोहोचली, पण विमानतळावरूनच धाडलं माघारी; मायदेशात पोहोचताच २२ जणांना अटक.भाजप नेते महेश सोनी यांचा मुलगा विशाल त्यावेळी बेपत्ता होता. तब्बल १० दिवस त्याचा शोध घेतला जात होता. त्याच्या वडिलांनीही तपासात सहकार्य केलं नसल्याचं समोर आलं होतं. विशालचा सीडीआर डेटा काढला असता धक्कादायक माहिती उघडकीस आली होती. विशाल महाराष्ट्रातच असल्याचं पोलिसांना समजलं..छत्रपती संभाजीनगरमधून पोलिसांनी विशालला अटक केली. तेव्हा त्याने सांगितलं की, माझ्यावर दीड कोटीपर्यंत कर्ज होतं. आर्थिक अडचणींमुळे कर्ज फेडता येत नव्हतं. घरातल्या काही सदस्यांनी मृत्यू प्रमाणपत्र मिळालं तर कर्ज माफ होईल असा सल्ला दिलेला. त्यामुळे मृत्यूचा बनाव रचला..विशालनेच पाच सप्टेंबरला पहाटे कार नदीत ढकलली. तिथून तो एका ड्रायव्हरच्या दुचाकीवरून ढाब्यावर आला. त्यानंतर इंदौरला जाणाऱ्या बसमधून गेला होता. जेव्हा मृत्यूची बातमी वाचली तेव्हा तो महाराष्ट्रात आला. शिर्डी आणि शनी शिंगणापूर परिसरात तो फिरत होता. पोलिसांना याची कुणकुण लागल्याची माहिती त्याला समजली. त्यानंतर त्यानं स्वत:चे कपडे फाडले, धुळीत लोळला आणि अपहरण झाल्याचा बनाव रचला. मात्र पोलिसांना आधीच माहिती मिळाल्याने त्याला अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.