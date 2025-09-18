छत्रपती संभाजीनगर

Shirdi : भाजप नेत्याच्या लेकानं रचला स्वत:च्या मृत्यूचा बनाव, पोलीस मागे लागताच केलं अपहरणाचं नाटक; शेवटी अटक

Vishal Soni : कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्यानंतर यातून सुटका करून घेण्यासाठी भाजप नेत्याच्या मुलानं स्वत:च्या मृत्यूचा बनाव रचला होता. पण आता पोलिसांनी त्याला अटक केली असून अनेक धक्कादायक खुलासे झालेत.
सूरज यादव
भाजप नेत्याच्या मुलानं स्वत:च्या मृत्यूचा बनाव रचत कोट्यवधीच्या कर्जातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी तपास करत त्याचा डाव हाणून पाडला. शिर्डी आणि शनी शिंगणापूर परिसरात फिरताना त्याला अटक करण्यात आलीय. धक्कादायक म्हणजे पोलिसांना सापडल्यानंतर त्यानं स्वत:च्या अपहरणाचा बनाव केला.

