Chhatrapati Sambhajinagar: संभाजीनगर- जालन्यासाठी सुहास शिरसाट उमेदवार; भाजपकडून प्राजक्त तनपुरे, अरुण लखानी यांना संधी

नवी दिल्ली: जागावाटपाचा तिढा सुटल्याने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी भाजपने आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत. पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीनंतर ही यादी घोषित करण्यात आली. पक्षाने अहिल्यानगरमधून प्राजक्त तनपुरे यांना संधी दिली असून खा. सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती यांचे होणारे सासरे अरूण लखानी यांना वर्धा - चंद्रपूर- गडचिरोली मतदारसंघातून तिकीट दिले आहे. भाजपने अमरावतीमधून प्रवीण पोटे, भंडारा- गोंदिया मतदार संघातून अविनाश ब्राम्हणकर, सोलापूर येथून राजेंद्र राऊत, सांगली-सातारा मतदार संघातून धैर्यशील कदम, संभाजीनगर- जालना येथून सुहास शिरसाट, नांदेड मधून अमर राजूरकर, धाराशिव बीड लातूरमधून बसवराज पाटील, जळगावमधून नंदकिशोर महाजन तर नागपूरमधून राजीव पोतदार यांना तिकीट दिले आहे..नागपूर मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत आहे. विधान परिषदेसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या नावांची यादी अलीकडेच प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांना सोपवली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या बैठकीस गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नितीन नवीन, संघटन सरचिटणीस बी. एल. संतोष, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदी नेते हजर होते..दहा राज्यातील राज्यसभेच्या २४ जागांसाठी येत्या १८ जून रोजी मतदान होणार असून दुसरीकडे महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या राज्यातील विधान परिषदेच्या जागांसाठी मतदान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही निवडणुकांच्या अनुषंगाने भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक झाली. बैठकीनंतर महाराष्ट्र विधान परिषदेसाठीच्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली. जून-जुलै महिन्यात राज्यसभेच्या २४ जागा रिक्त होत आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्याची आठ जून ही शेवटची तारीख आहे..Singapore Open Win: आधी सलग ४ वेळा अपयश, पण सिंगापूर ओपनमध्ये भारतीय वाघांची थेट पहिल्या स्थानावर मुसंडी!.सुहास शिरसाट यांची वाटचालसुहास शिरसाट हे फुलंब्री तालुक्यातील भाजपचे प्रमुख नेते असून त्यांनी १५ वर्षे फुलंब्रीचे सरपंच म्हणून काम केले. फुलंब्री नगरपंचायतीचे पहिले नगराध्यक्ष होण्याचा मान त्यांना मिळाला. ते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आहेत. भाजपचे तालुकाध्यक्ष आणि सध्या जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांनी संघटन मजबूत केले. त्यांच्या कार्याची दखल घेत भाजपने त्यांना छत्रपती संभाजीनगर- जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद मतदारसंघाची उमेदवारी दिली आहे. शिरसाट यांचा राजकीय प्रवास हा तळागाळातील कार्यकर्त्याला मिळालेल्या संधीचे उदाहरण मानले जात आहे..भाजपचे उमेदवारछत्रपती संभाजीनगर: सुहास शिरसाटनांदेड: अमर राजूरकरधाराशिव ल - लातूर- र-बीड: बसवराज पाटील वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली : अरुण लखानी भंडारा-गोंदिया: अविनाश ब्राह्मणकरअमरावती: प्रवीण पोटे पाटीलसांगली-सातारा: धैर्यशील कदमसोलापूर: राजेंद्र राऊतअहिल्यानगर: प्राजक्त तनपुरेजळगाव: नंदकिशोर महाजननागपूर: डॉ. राजीव पोतदार (पोटनिवडणूक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.