तीन पिढ्या पक्षाचं काम करतोय, धड नाव लिहिता न येणाऱ्यांना तिकीट; भाजपचे नाराज आक्रमक, पोलीस बोलावण्याची वेळ

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा आक्रोश सुरू आहे. महापालिका निवडणुकीत निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना तिकीट न दिल्यानं नाराजीनाट्याला वेगळं वळण लागलं आहे. भाजपकडून यावेळी यादी जाहीर न करता थेट एबी फॉर्म देण्यात आले. यामुळे ज्यांना तिकीट नाकारलं गेलं ते कार्यकर्ते संतप्त झाले आहेत. मंत्री अतुल सावेंच्या कार्यालयासमोर उमेदवारी नाकारलेल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. आक्रमक झालेल्या नाराज कार्यकर्त्यांना अडवण्यासाठी शेवटी पोलिसांना पाचारण करण्याची वेळ आली. पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना बाजूला नेत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला..एका कार्यकर्त्यानं कार्यालयासमोर रस्त्यावरच ठिय्या मांडला आहे. त्यानं म्हटलं की, मी एकनिष्ठ पदाधिकारी आहे. न्याय मिळाल्याशिवाय उठणार नाही. प्रत्येक आंदोलनात सहभागी झालोय. तीन पिढ्या पक्षासाठी काम करतोय. त्याचं असं फळ मिळत असेल तर माझी भूमिका बरोबर आहे. मला न्याय द्यावा. मी ठिय्या मांडून बसणार असा निर्धार त्यानं व्यक्त केला..पुण्यात भाजपने दिवंगत नेत्यांच्या कुटुंबीयांना दिलं तिकीट, निष्ठावंत नाराज; बंडखोरीची शक्यता.भाजपच्या महिला पदाधिकारी दिव्या मराठे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की,माझा फॉर्म गेल्यावेळी पळवला गेला. आता प्रचार केला, माझी ओळखही आहे. १८ वर्षांपासून काम करते तरी तिकिटासाठी आता काय करायला हवं? माझी तयारी आहे मी फॉर्म भरणार आहे. एबी फॉर्म दिला तो छोट्याश्या कार्यकर्त्याच्या बायकोला दिला. जिला नाव लिहिता येत नाही त्यांना तिकीट देताय. मी एमएबीएड झालेय. तरी तिकीट दिलं नाही..Nagpur : फडणवीसांच्या विश्वासू कार्यकर्त्याला भाजपनं नाकारलं तिकिट, नाराजी व्यक्त करत दिला राजीनामा.स्थानिक लोक म्हणतात वरून नाव आलं नाही, तुम्ही दिलं तर येईल ना. स्थानिकांनीच डावललं असल्याचा आरोप महिलांनाी केलंय. आमरण उपोषण करणार असल्याचं दिव्या मराठे यांनी म्हटलंय. आम्ही भाजपला पाडू असा इशाराही त्यांनी दिला. एका कार्यकर्त्यानं म्हटलं की, आम्ही करोडपतींच्या घरातले नाहीय. हातावरचे पोट आमचं. आम्हाला काय दिलं पक्षानं? २५ वर्षांनी योग आला म्हणून मी दावा करतोय..दुसऱ्या एका कार्यकर्त्यानं आपल्या नावावर आंदोलनाच्या १८ केसेस असल्याचं सांगताना म्हटलं की, आम्ही केसेस अंगावर घेतल्या तेव्हा ज्या कार्यकर्त्यांच्या बायकांना तिकीट दिलं त्या कुठे होत्या. मी नोकरी सोडली. पक्षात काम करायला. दोन महिने झालं प्रचार करतोय. तीन महिन्यांपूर्वी आलाय तो. आमच्यात काय कमी आहे उत्तर द्यावं. आम्ही एकनिष्ठ नाहीय, की दुकानदारी केलीय? गुन्हेगारांना उमेदवारी देताय? असा प्रश्नही कार्यकर्त्यानं विचारला..