छत्रपती संभाजीनगर

Fake IAS Kalpana Bhagwat Case: नोकरी काय करता, आपण लोकांची ‘कामे’ करू

CIDCO Police Arrest Fourth Suspect in Bogus IAS Case: कल्पना भागवत बोगस आयएएस प्रकरणात शेटेची अटक; सात लाखांच्या व्यवहारामुळे तपास अधिक गडद. तपासात अजून ठोस पुरावे नाहीत.
Fake IAS Kalpana Bhagwat Case

Fake IAS Kalpana Bhagwat Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : बोगस आयएएस कल्पना भागवत प्रकरणात सिडको पोलिसांनी चौथा संशयित दत्तात्रय पांडुरंग शेटे (वय ३८, रा. श्रीगोंदा, अहिल्यानगर) याला अहिल्यानगर जिल्ह्यातून अटक केली. दरम्यान, शनिवारी (ता. ६) न्यायालयात हजर केल्यानंतर कल्पनाची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत, तर शेटेला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

Loading content, please wait...
police
scam
Fraud Crime
Police Inquiry
IAS
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com