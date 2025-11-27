Chhatrapati Sambhajinagar News : बोगस आयएएस महिलेचा पेशावर लष्करापर्यंत संपर्क; अफगाण दूतावासासह सापडले ११ आंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर

छत्रपती संभाजीनगर - शहरातील एका बड्या हॉटेलातून ताब्यात घेतलेल्या कल्पना भागवत या महिलेचे पाकिस्तानपर्यंतचे धागेदोरे तपास यंत्रणेच्या हाती लागले. आता तिच्या मोबाइलमध्ये चक्क पेशावर छावणीतील (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) काही महत्त्वाच्या व्यक्तींचे मोबाइल नंबर आढळले आहेत. अफगाण दूतावासासह एकूण ११ आंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरही सापडले आहेत. यामुळे आयबी, एटीएससह सर्वच सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत. .कल्पना त्रिंबकराव भागवत (वय-४५, रा. चिनार गार्डन, पडेगाव) या महिलेला सिडको पोलिसांनी शनिवारी (ता. २२) ताब्यात घेतले होते. तिच्या चौकशीत अफगाणी मित्र मोहम्मद अशरफ खिल याच्या पाकिस्तान स्थित भावाला हॉटेलसाठी तीन लाख रुपये पाठवल्याचे उघड झाले.दरम्यान, सिडको पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अतुल येरमे, सहायक पोलिस निरीक्षक योगेश गायकवाड यांनी कल्पनाला बुधवारी (ता. २६) न्यायालयात हजर केले. यावेळी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस.डी. जवळगेकर यांनी तिला दहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. सरकारी वकील म्हणून जरिना दुर्रानी यांनी काम पाहिले..पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातील मोबाइल नंबरकल्पनाचे आणखी अनेक कारनामे समोर येत आहेत. आता तिच्याकडे ‘झरदारी सर वाईफ’ अफगाण दूतावास, मुजीब भाई, मोहम्मद रझा नक्वी, पेशावर कॅंटोनमेंट बोर्ड असे नाव सेव्ह असलेले मोबाइल नंबर मिळाले आहेत. तिला संघ लोकसेवा आयोग २०१७ ची निवड सूची तिच्या परिचयातील मनोज लोढा व दत्तात्रय शेटे यांनी दिली असल्याचे तिचे म्हणणे आहे..प्रियकराच्या इस्लामाबादेतील भावाशी व्हॅट्सॲपवर चॅटिंगकल्पनाने तिचा अफगाणी प्रियकर मोहम्मद अशरफ खिल याचा इस्लामाबादेतील (पकिस्तान) भाऊ अहेमद यामा गालिब याला हवालाद्वारे पैसे पाठवल्याचे समोर आले. त्यानंतर आता त्याच्याबरोबर व्हॅट्सॲपवर चॅटिंगदेखील केली आहे. ही चॅटिंग डिलीट करण्यात आलेली आहे. कॉलवर बोललीदेखील असल्याचे समजते. नेमकी काय चॅटिंग झाली याचा शोध पोलिस घेत आहेत..म्हणे आज जामीन हवा, उज्ज्वल निकम यांना कॉल करान्यायालयात कल्पनाने पिण्यासाठी पाणी मागितले. तेव्हा तेथील पाणी तिला पिण्यासाठी दिल्यावर तिने ते पाणी पिण्यास नकार दिला. काही चांगले पाणी पिण्यासाठी हवे, अशी मागणी केली. तिने स्वतःच्या वकिलांकडे मला आजच जामीन हवा, असा हट्ट केला.तुमच्याकडे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांचा नंबर आहे का, नसेल तर माझ्या मोबाइलमधून घ्या, त्यांच्याशी बोलणे करून द्या, असे ती म्हणाली. यानंतर तर चक्क मला पत्रकार परिषद घ्यायची असून त्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी मिळवून देण्याची विनंतीही करत होती..दिल्ली घटनेच्या पार्श्वभूमीवर...दिल्लीत नुकताच बाँबस्फोट झाला. या महिला आरोपीचे थेट पाकिस्तान कनेक्शन निघत असल्याने सखोल तपास आवश्यक आहे. यामुळे पोलिसांकडून दहा दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने ती विनंती मान्य केली.घरात सापडला १९ कोटींचा धनादेशकल्पनाला न्यायालयाने दहा दिवसांची पोलिस कोठडी दिली आहे. तिच्या घराची झडती घेतली असता, घरात तिच्यासह निखिल भाकरे याच्या नावे असलेला बॅंकेचा तब्बल १९ कोटी रुपयांचा धनादेश सापडला आहे. तो चेतन सुंदर भानुशाली याने दिल्याचे समजते. यासह अन्य एक सहा लाखांचाही धनादेश सापडला आहे..या व्यक्तींनी मोठ्या रकमेचा धनादेश का दिला? मार्च २०२५ चा हा धनादेश तिने घरात का ठेवला? १ जानेवारी २०२५ पासून २१ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ३२ लाख ६८ हजार ८६२ रुपये एवढी तिच्या खात्यात रक्कम कशासाठी आणि कुणी पाठवली, अशा प्रश्नांचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे..या बाबीही समोरकल्पनाच्या मोबाइलमध्ये ओएसडी एचएम (होम मिनिस्टर) नावाने क्रमांक.तिच्या प्रियकराने स्वतःच्या कुटुंबीयांचे पासपोर्ट, व्हिसा ॲप्लिकेशनचे स्क्रीनशॉट पाठविले.उत्पन्नाचा मार्ग नसताना हॉटेलचे सात लाख रुपये बिल कसे भरले?स्वतःचे घर असताना हॉटेलमध्ये राहण्याचा निर्णय का?डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात तिने काम केल्याची पोलिसांची माहिती.जयपूर, उदयपूर, राजस्थान, दिल्ली, मणिपूर येथे विमानाने कायम ये-जा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.