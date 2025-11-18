छत्रपती संभाजीनगर

Chhtrapati Sambhajinager: शैक्षणिक दस्तऐवजातील आडनावात दुरुस्तीचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

Bombay High Court: शेख सोहेल शेख रहीम यांचे शैक्षणिक दस्तऐवजातील आडनाव ‘मोमीन’ ऐवजी ‘शेख’ अशी दुरुस्ती उच्च न्यायालयाने आदेश दिला. शिक्षण अधिकारी १५ दिवसांत दुरुस्ती करणार; प्रशासनाची दुर्लक्षाची नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : शैक्षणिक दस्तऐवजातील आडनावात चुकीची दुरुस्ती करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन एस. वेणगावकर यांनी दिले आहेत.

