Chhtrapati Sambhajinager: शैक्षणिक दस्तऐवजातील आडनावात दुरुस्तीचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : शैक्षणिक दस्तऐवजातील आडनावात चुकीची दुरुस्ती करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन एस. वेणगावकर यांनी दिले आहेत..याचिकाकर्ते शेख सोहेल शेख रहीम यांनी याचिका दाखल केली. त्यानुसार त्यांच्या दहावी व बारावीच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात त्यांचे आडनाव चुकीने 'मोमीन' असे नोंदवले गेले होते. तर त्यांच्या इतर सर्व शासकीय नोंदींमध्ये आडनाव 'शेख' असेच आहे..ही चुकीच्या नावाची दुरुस्ती करण्यासाठी त्यांनी शाळा व महाविद्यालयामार्फत शिक्षण अधिकारी, बीड यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. परंतु शिक्षण अधिकाऱ्यांनी 'विद्यार्थी शाळा सोडून गेला आहे' हे कारण देत त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे या विरोधात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली..सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याच्या बाजूने दाखल केलेले जात प्रमाणपत्र, प्रवेश निर्गम उतारा व इतर दस्तऐवजांची पाहणी केल्यानंतर खंडपीठाने याचिका मंजूर करून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पुढील १५ दिवसांत आडनाव दुरुस्ती करुन देण्याचे आदेश देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले..Srirampur Fraud: श्रीरामपूरमध्ये मालमत्तेच्या व्यवहारात फसवणूक; सात जणांविरुद्ध गुन्हा.त्याचबरोबर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत नमूद केले, की जनाबाई हिम्मतराव ठाकूर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणातील त्रिसदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन प्रशासनामार्फत सातत्याने होत नाही. अशा दुर्लक्षामुळे वारंवार विद्यार्थी अडचणीत येत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. रमीज एम. शेख यांनी काम पहिले, तर शासनातर्फे ॲड. आर.एस. वाणी यांनी बाजू मांडली..