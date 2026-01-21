Sakal Book Festival: पुस्तक विक्रीचा उच्चांक! बालसाहित्यासह अध्यात्म, आरोग्य; व्यक्तिमत्त्व विकासावरील ग्रंथांना पसंती..

-सुशांत सांगवे छत्रपती संभाजीनगर: गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाला विविध वयोगटांतील वाचकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. नामवंत लेखकांबरोबरच नव्या लेखकांची पुस्तके वाचकांकडून आवर्जून खरेदी केली जात होती. त्यामुळे पुस्तक महोत्सवाने विक्रीचा नवा उच्चांक गाठल्याचे दिसून आले..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...एकाच छताखाली विविध विषयांवरील पुस्तके पाहता यावीत, ती विकत घेता यावीत आणि वाचनसंस्कृतीची जोपासना व्हावी हा हेतू समोर ठेवून ‘सकाळ’, छत्रपती संभाजीनगर महापालिका, सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था आणि रेडिओ पार्टनर ९२.७ बिग एफएम यांच्यावतीने हा महोत्सव झाला. याला आबालवृद्धांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. बालसाहित्याबरोबरच अध्यात्म, आरोग्य, कृषी, व्यक्तिमत्त्व विकास अशा विषयांवरील ग्रंथांना चांगली मागणी दिसून आली..राजहंस प्रकाशनचे अप्रुप देशपांडे म्हणाले, ‘‘छत्रपती संभाजीनगरमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात, भव्यदिव्य स्वरूपाचा पुस्तक महोत्सव यंदा प्रथमच घेण्यात आला. महोत्सवाचे हे पहिले वर्ष असले तरी याला खूप चांगला प्रतिसाद लाभला. आमच्याकडे ग्रंथविक्रीही लाखाच्या पुढे झाली. शिवाय, पुस्तकेही अधिकाधिक वाचकांपर्यंत पोचवता आली, याचे आम्हाला समाधान आहे. यानिमित्त प्रकाशक आणि वाचकांना जोडणारे एक नवे व्यासपीठ छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तयार झाले, याचा आम्हाला आनंद आहे.’’‘चपराक’ प्रकाशनाचे घनश्याम पाटील म्हणाले, ‘‘सर्वसामान्य वाचक, शाळा, ग्रंथालय यांच्याकडून गेल्या चार दिवसांत या महोत्सवात मोठ्या प्रमाणात ग्रंथ खरेदी झाली. आमची एकट्याची ३ लाख ८८ हजार रुपयांच्या पुस्तकांची विक्री झाली. यातून या भागात वाचनाविषयी असलेली भूक दिसते. लोकांना पुस्तके हवी आहेत. ती त्यांच्यापर्यंत पोचवणे आवश्यक आहे. या महोत्सवातून पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचत आहेत, हे खूप महत्त्वाचे आहे.’’.या पुस्तकांना विशेष प्रतिसाद‘ययाती’, ‘युगंधर’, ‘छावा’, ‘मृत्युंजय’, ‘वपुर्झा’, ‘कोसला’, ‘हिंदू’, ‘संध्याकाळच्या कविता’, ‘सखाराम बाईंडर’, ‘नटसम्राट’, ‘द मॅजिक ऑफ थिंकिंग’, ‘अर्थाच्या शोधात’, ‘मेडिटेशन’, ‘व्यवसायातील यशाचे १०० नियम’, ‘भारतीय उद्योजिका’, ‘निकोलस टेल्सा’, ‘राइट थिंक राइट नाऊ’, ‘खांद्यावरचे स्टार्स’, ‘तथापि’, ‘बुधभूषण’, ‘पॉवर टू द पॅरेंट’, ‘पॉवर ऑफ युवर सबकॉन्शस माइंड’, ‘उत्कृष्ट करियर’, ‘थिंक अँड ग्रो रीच’, ‘पॉझिटिव्ह थिंकिंग’, ‘गोल्स’, ‘डिसिप्लिन’, ‘सुरवात कशी करावी’, ‘मेंदूची क्षमता’ आदी..मराठवाड्याच्या सािहत्य, संस्कृतीचे सुवर्णपान! संतोष शाळिग्राममराठवाड्याच्या साहित्य, संस्कृतीचे एक नवे शब्दपर्व सुरू झाले, ते म्हणजे ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सव. हा महोत्सव केवळ पुस्तकांची देवाणघेवाण करणारा बाजार नाही, तर तो विचार, भावना, संस्कार आणि सर्जनशीलतेचा अनोखा महासंगम म्हणावा लागेल. इतिहासात प्रथमच मराठवाड्याने इतक्या भव्य स्वरूपात वाचनसंस्कृतीचा उत्सव अनुभवला आणि या अनुभवाने संपूर्ण छत्रपती संभाजीनगर शहर परिसर भारावून गेला. आजची नवी पिढी वाचत नाही, हा आरोप सर्रास ऐकायला मिळतो. मात्र, ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाने हा आरोप फोल ठरवला. या महोत्सवातील गर्दी ही प्रामुख्याने तरुणाईची, नवतरुणाईची म्हणजेच ‘जेन झी’ची होती. त्यांच्या हातात मोबाइलसोबत पुस्तके होती, डोळ्यांत उत्सुकता होती आणि चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता. ही पिढी वाचनापासून दूर नाही, तर ती वेगळ्या विषयांची, वेगळ्या मांडणीची आणि वेगळ्या भाषेची पुस्तके शोधत आहे, हे या महोत्सवाने अधोरेखित केले. ‘जेन झी’ ही पिढी अनेकांना अनाकलनीय वाटते. त्यांची भाषा, अभिव्यक्ती, आवडी-निवडी वेगळ्या आहेत. मात्र, या महोत्सवाने त्यांच्या वैचारिक परिपक्वतेच्या, संवेदनशीलतेच्या आणि हुशारीच्या अनेक छटा समोर आणल्या. .आत्मचरित्रे, कविता, सामाजिक प्रश्न, इतिहास, विज्ञान, उद्योजकता अशा विविध विषयांच्या पुस्तकांभोवती तरुणाईचा गराडा दिसत होता. एक माध्यम समूह म्हणूनही ‘सकाळ’ने या पिढीला समजून घेतल्याचा आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा अनुभव घेतला.या महोत्सवाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, छत्रपती संभाजीनगरच काय, संपूर्ण मराठवाड्यानेच असा भव्य पुस्तक महोत्सव यापूर्वी कधीच अनुभवला नव्हता. त्यामुळे हा अनुभव सर्वांसाठीच नवा आणि थक्क करणारा होता. मराठवाड्यातील विविध शहरांतून, गावांतून वाचक खास पुस्तक खरेदीसाठी येथे आले. हजारो रुपयांची पुस्तके खरेदी झाली, पण ती खरेदी केवळ दाखवण्यासाठी नव्हे; तर विचारांच्या समृद्धीसाठी होती, हे विशेष. या शहरासाठी हा महोत्सव नव्याने उमललेला संस्कृतीचा सोहळा आहे. त्यामुळे आबालवृद्धांमध्ये प्रचंड कुतूहल दिसून आले. आजी-आजोबांबरोबर नातवंडे, पालकांबरोबर मुले एकत्र पुस्तकांच्या स्टॉलवर फिरताना दिसत होते..शाळकरी विद्यार्थ्यांनीही हा महोत्सव भरून वाहिला. त्यांच्या डोळ्यांत पुस्तकांच्या नव्या जगात प्रवेश केल्याचा आनंद स्पष्टपणे जाणवत होता. या महोत्सवाची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम घडवणारी बाब म्हणजे, पालकांच्या मनात अवांतर वाचनाबाबत निर्माण झालेली जाणीव. शालेय अभ्यासक्रमापुरते शिक्षण मर्यादित न ठेवता, मुलांच्या हाती साहित्यिक, वैचारिक आणि सर्जनशील पुस्तके द्यावीत, अशी भावना अनेक पालकांमध्ये निर्माण झाली. हीच खरी संस्कारांची बीजे आहेत. या सगळ्या वैचारिक आणि साहित्यिक उत्सवाला जेव्हा ‘गम का खजाना’, ‘कवन’, ‘भक्तिधारा’ आणि ‘भावगंध’ या सांगीतिक कार्यक्रमांची जोड लाभली, तेव्हा या पुस्तक महोत्सवाने एक वेगळीच सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक उंची गाठली. शब्द आणि स्वर यांचा हा संगम केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो अंतर्मुख करणारा अनुभव ठरला.‘गम का खजाना’मधून गझलांच्या माध्यमातून मानवी भावना, दुःख, प्रेम आणि जीवनातील सूक्ष्म कंगोरे उलगडले गेले. ‘कवन’ने लोकसंगीताच्या मातीचा गंध दिला, तर ‘भक्तिधारा’ने मनाला शांतता, श्रद्धा आणि आत्मिक समाधान दिले. ‘भावगंध’सारख्या कार्यक्रमांनी कविता, संगीत आणि भावनांचा त्रिवेणी संगम घडवून आणला. या कार्यक्रमांमुळे पुस्तक महोत्सव हा केवळ वाचनाचा नव्हे, तर सांस्कृतिक अनुभव देणारा उत्सव बनला. साहित्य आणि संगीत हे समाजाच्या संवेदनशीलतेचे दोन महत्त्वाचे वाहक आहेत. जेव्हा ते एकत्र येतात, तेव्हा माणसाच्या मनात खोलवर परिणाम रुजवतात. या महोत्सवात ते प्रकर्षाने जाणवले. पुस्तकांच्या पानांतून विचार जागे झाले आणि स्वरांच्या लयींतून आत्मा स्पर्शून गेला. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.त्यामुळे हा महोत्सव केवळ बौद्धिक नव्हे, तर आध्यात्मिक उंची गाठणारा ठरला. म्हणूनच ‘सकाळ समूह’ हा पुस्तक महोत्सवाकडे केवळ एक कार्यक्रम म्हणून पाहत नाही, तर सर्जनशील, सुसंस्कृत आणि संवेदनशील समाज निर्मितीचे साधन म्हणून पाहतो. असा समाज घडवायचा असेल, तर साहित्य, संगीत, नाट्य, कला यांची नितांत गरज आहे. याच माध्यमांतून विचारशील माणसे तयार होतात आणि समाजाची सुदृढ जडणघडण होते. मराठवाड्यातील हा पुस्तक महोत्सव म्हणजे केवळ एक अनुभव नाही, तर ती एक शाश्वतता आहे. यातून एक विचार डोक्यात तरळून जातो, तो म्हणजे वाचनसंस्कृती जिवंत आहे, ती फक्त योग्य व्यासपीठाच्या प्रतीक्षेत होती. ‘सकाळ’ने ते व्यासपीठ दिले आणि मराठवाड्याने त्याला मनापासून स्वीकारले. शब्द, स्वर आणि संस्कार यांचा हा संगम दीर्घकाळ स्मरणात राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 