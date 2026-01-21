छत्रपती संभाजीनगर

Sakal Book Festival: पुस्तक विक्रीचा उच्चांक! बालसाहित्यासह अध्यात्म, आरोग्य; व्यक्तिमत्त्व विकासावरील ग्रंथांना पसंती..

Publishing industry witnesses surge in book sales: सकाळ पुस्तक महोत्सवात वाचकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; विक्रीत नवा उच्चांक
From Children’s Books to Self-Help, Book Market Witnesses Major Growth

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-सुशांत सांगवे

छत्रपती संभाजीनगर: गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाला विविध वयोगटांतील वाचकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. नामवंत लेखकांबरोबरच नव्या लेखकांची पुस्तके वाचकांकडून आवर्जून खरेदी केली जात होती. त्यामुळे पुस्तक महोत्सवाने विक्रीचा नवा उच्चांक गाठल्याचे दिसून आले.

