छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: केंद्रीय युवक महोत्सवात धक्कादायक घटना! विद्यार्थी भोजनकक्षाचा डोम कोसळला, सुदैवाने कुणी जखमी नाही

Youth Festival 2025: छत्रपती संभाजीनगरच्या केंद्रीय युवक महोत्सवात विद्यार्थ्यांच्या भोजनकक्षाचा डोम पावसामुळे कोसळला. सुदैवाने त्या वेळेस कोणीही डोममध्ये नव्हते; प्रशासनाने तातडीने पर्यायी व्यवस्था केली.
योगेश पायघन
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या केंद्रीय युवक महोत्सवाच्या विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी प्र कुलगुरू निवासस्थान परिसरात उभारलेला डोम रविवारी (ता. २८) पहाटे अडीच ते तीन वाजेच्या सुमारास कोसळला.

festival
education
Youth
Babasaheb Ambedkar Marathwada University
Chhatrapati Sambhajinagar

