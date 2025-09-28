Chh. Sambhajinagar: केंद्रीय युवक महोत्सवात धक्कादायक घटना! विद्यार्थी भोजनकक्षाचा डोम कोसळला, सुदैवाने कुणी जखमी नाही

छत्रपती संभाजीनगर: डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या केंद्रीय युवक महोत्सवाच्या विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी प्र कुलगुरू निवासस्थान परिसरात उभारलेला डोम रविवारी (ता. २८) पहाटे अडीच ते तीन वाजेच्या सुमारास कोसळला..झाडाची फांदी वाटरप्रूफ डोम वर कोसळली. पाऊस सुरू असल्याने त्यावर पाणी जमा झाले. दोन्ही भार अधिक झाल्याने डोम कोसळला. यात मंडपाचे नुकसान झाले..विद्यापीठाचा केंद्रीय युवक महोत्सव शनिवारी सुरू झाला. शनिवारी दुपारी पावसाला सुरुवात झाली. रात्री पाऊस सुरू होता. दरम्यान एक फांदी डोम वर कोसळली. सुदैवाने डोम मध्ये रात्री कुणी नव्हते. विद्यार्थी भोजन आटोपून निवासाकडे पोहचले होते. फांदी पडल्याने डोम वर पाणी साचले. त्याचा भार न पेलल्याने डोम तीन वाजेच्या सुमारास कोसळला..Pune Crime : पुण्यात चार ठिकाणी हिसकावल्या सोनसाखळ्या; बिबवेवाडी, औंध, येरवडा, हडपसर भागात पादचारी महिलांमध्ये भीती.रविवारी सकाळी विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची पर्यायी व्यवस्था समोरच असलेल्या कला सादरीकरण विभागात करण्यात आली. पावसाची शक्यता लक्षात घेवून विद्यार्थी नाट्यगृह परिसरात भोजनासाठी स्वतंत्र पत्र्याचा मंडप उभारायला सुरुवात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.