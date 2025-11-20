छत्रपती संभाजीनगर

Certified Seeds: प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी ‘टार्गेट’ छत्रपती संभाजीनगर विभागात प्रसाराच्या दृष्टीने प्रयत्न

Certified Seed Distribution Targets for Three Districts: छत्रपती संभाजीनगर विभागातील हरभरा व रब्बी ज्वारी पिकांसाठी प्रमाणित बियाणे वितरण अनुदानाचे टार्गेट निश्चित. शेतकऱ्यांसाठी सुधारित, संकरीत वाणांच्या बियाण्यांचा पुरवठा वाढवण्यावर शासनाचा भर.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा व पोषण अभियान कडधान्य व तृणधान्य २०२५-२६ अंतर्गत प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागातील तीनही जिल्ह्यांसाठी टार्गेट देण्यात आले आहे. पिकांच्या उत्पादकता वाढीसाठी व बियाणे बदलाचे महत्त्व विचारात घेता सुधारित, संकरीत वाणांच्या प्रसाराच्या दृष्टीने हे टार्गेट देण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागातर्फे देण्यात आली.

