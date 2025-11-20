Certified Seeds: प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी ‘टार्गेट’ छत्रपती संभाजीनगर विभागात प्रसाराच्या दृष्टीने प्रयत्न

छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा व पोषण अभियान कडधान्य व तृणधान्य २०२५-२६ अंतर्गत प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागातील तीनही जिल्ह्यांसाठी टार्गेट देण्यात आले आहे. पिकांच्या उत्पादकता वाढीसाठी व बियाणे बदलाचे महत्त्व विचारात घेता सुधारित, संकरीत वाणांच्या प्रसाराच्या दृष्टीने हे टार्गेट देण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागातर्फे देण्यात आली..संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी हरभरा पिकासाठी १० वर्षाआतील प्रमाणित बियाणे वितरण अनुदानासाठी ५० रुपये प्रतिकिलोनुसार ७४० असा दर राहील. जालना जिल्ह्यासाठी ९५०, तर बीड जिल्ह्यासाठी १,६४० याप्रमाणे एकूण ३,३३० असणार आहे..तर १० वर्षावरील प्रमाणित बियाणे वितरण अनुदान २५ रुपये प्रतिकिलोनुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी ७९९, जालना २,४७२ तर बीड जिल्ह्यासाठी १,५८४ याप्रमाणे एकूण ४,८५५ असणार आहे. अभियानअंतर्गत रब्बी ज्वारी पीकासाठी १० वर्षाआतील प्रमाणित बियाणे वितरण अनुदान ३० रु. प्रतिकिलोनुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी १४०, जालना २७० तर बीडसाठी ५२० असे एकूण ९३० असणार आहे. १० वर्षावरील प्रमाणित बियाणे वितरण अनुदान १५ रु. प्रतिकिलोप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी ३७०, जालना ७०० तर बीड जिल्ह्यासाठी १,३५० असे एकूण २,४२० असणार आहे..Mumbai News : नाशिक, नागपूर जिल्हा बँकांना ८२७ कोटी भागभांडवल.सहाय्यासाठी या आहेत अटीविविध घटकांतर्गत आर्थिक सहाय्य प्रति शेतकरी कमाल १ हेक्टरपर्यंत मर्यादित आहे. शेतकऱ्यास महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, कृभको आदी बियाणे पुरवठादार संस्थेच्या वितरकांमार्फत सातबारा उताऱ्याआधारे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर बियाणे वितरण करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.