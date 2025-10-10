Municipal Action: चंपा चौक दमडी महल रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविली

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेच्या प्रभाग तीन कार्यालयाने गुरुवारी (ता. नऊ) जिन्सीतील चंपा चौक ते दमडी महलपर्यंतच्या रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कारवाई केली. दिवसभरात २० अतिक्रमणे काढण्यात आली..चंपा चौक ते दमडी महल रस्त्यावर कारवाईसाठी महापालिकेचे पथक पोचताच मोठी गर्दी जमा झाली. तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. त्यानंतरही एका तरुणाने कारवाईला विरोध केला..नागरी मित्र पथकातील कर्मचाऱ्यांनी त्याला पकडले. त्यानंतर याठिकाणी पाडापाडीची कारवाई सुरू झाली. रस्त्यावरील पश्चिम बाजूची अतिक्रमणे काढण्यात आली. चंपा चौकातील हॉटेल तुबा, हॉटेल बुशरा, ताज दरबार यांसह इतर चार ते पाच हॉटेलचालकांनी फुटपाथवर मोठे शेड उभारून अतिक्रमण केलेले होते. या हॉटेलचालकांना आठ दिवसांपूर्वीच नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी नोटीसची दखल घेतली नाही. त्यामुळे पथकाने कारवाई केली..कारवाई सुरू असताना एका रुग्णवाहिकेला पथकातील अधिकाऱ्यांनी रस्ता मोकळा करण्याचे आवाहन भोंग्याद्वारे करण्यात आले व रस्ता मोकळा करून देण्यात आला. नियंत्रण अधिकारी तथा अतिरिक्त आयुक्त संतोष वाहुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक आयुक्त नईम अन्सारी, अतिक्रमण निरीक्षक सय्यद जमशेद, संजय सुरडकर, रवींद्र देसाई, नागरी मित्र पथकप्रमुख प्रमोद जाधव यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई केली..Pune Encroachment : शहरातील हजारो चौरस फुटावरील अतिक्रमण हटवले.चंपा चौक परिसरात सार्वजनिक नळ होता, या नळाचा वापर काही दिवसांपासून बंद होता. त्यानंतर टपरी टाकून, दहा बाय दहाचे कच्चे-पक्के बांधकाम करून दुकाने सुरू करण्यात आली होती. टपरी काढून जागा मोकळी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.