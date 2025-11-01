छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinager Crime: भाजी विक्रेत्यावर सपासप वार; तोंडाला रुमाल बांधून फिल्मी स्टाइल हल्ला करीत घेतला जीव

Crime News: जुन्या वादातून तोंडाला रुमाल बांधून येत फिल्मी स्टाइल धारदार शस्त्राने भाजी विक्रेत्या तरुणावर सपासप वार करून त्याला संपविल्याची घटना शुक्रवारी सायंकाळी शहाबाजार परिसरात घडली.
Chh. Sambhajinager Crime

Chh. Sambhajinager Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : जुन्या वादातून तोंडाला रुमाल बांधून येत फिल्मी स्टाइल धारदार शस्त्राने भाजी विक्रेत्या तरुणावर सपासप वार करून त्याला संपविल्याची घटना शुक्रवारी (ता.३१) सायंकाळी शहाबाजार परिसरात घडली.

Loading content, please wait...
police
crime
attack
Police Inquiry
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com