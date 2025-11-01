Chh. Sambhajinager Crime: भाजी विक्रेत्यावर सपासप वार; तोंडाला रुमाल बांधून फिल्मी स्टाइल हल्ला करीत घेतला जीव

छत्रपती संभाजीनगर : जुन्या वादातून तोंडाला रुमाल बांधून येत फिल्मी स्टाइल धारदार शस्त्राने भाजी विक्रेत्या तरुणावर सपासप वार करून त्याला संपविल्याची घटना शुक्रवारी (ता.३१) सायंकाळी शहाबाजार परिसरात घडली..समीर खान इनायत खान ऊर्फ मालेगाव (वय ३०, रा. चेलीपुरा) असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी रात्री उशिरा सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आसिफ रायडर, शोएब काला, इसरार खान, नसिर इंता असलम चाऊस (सर्व रा. सिटी चौक) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत..यातील चौघांना पोलिसांनी रात्री उशिरा ताब्यात घेतले. याबाबत सना कौसर समीर खान (वय २५, रा. शहाबाजार काचीवाडा) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार समीर हे त्यांचे पती शहागंज भाजी मंडईत भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करायचे. २८ ऑक्टोबरला रात्री शोएब अन्वर खान यांच्या तक्रारीवरून समीर आणि शाहरुखवर शस्त्राने मारल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता..यानंतर समीर यांनीदेखील २७ ऑक्टोबरला आसिफ रायडर हाफिज ऊर्फ टकला, शोएब काला यांनी शिवीगाळ करून लाथाबुक्क्याने मारहाण करून ठार मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार दिली. त्यानंतर आसिफ रायडरने फोन करून तुला कुणाच्याही हाताने मारू, अशी धमकी दिली. शुक्रवारी सायंकाळी समीरच्या मित्राने फोन केल्याने समीर हे मित्राला भेटण्यासाठी दुचाकीने निशान दर्गा परिसरात गेले..काही वेळाने शारेक बालीने समीर यांच्या पत्नीला फोन करून त्यांच्यावर हल्ला झाल्याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी थेट शहाबाजार गाठले. समीर हे जखमी होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे त्यांना दिसले. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे तपासून डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवित पाचपैकी चार आरोपींना रात्री उशिरा ताब्यात घेतले. समीरला तीन मुली, यात अर्शीन दहा, समीरा सहा, आयत दोन वर्षे यांचा समावेश आहे..तिघे रुमाल बांधून तर चौथ्याने दिला इशाराशहाबाजार येथील ही क्रूर घटना परिसरातील सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली. यात तिघे जण रुमाल बांधून परिसरात आले. दुसरीकडे चौथा आरोपी त्यांना माहिती देत असल्याचे समोर आले. याच सीसीटीव्हीच्या आधारावर पोलिसांनी तपास करीत आरोपींची ओळख पटवित त्यांना ताब्यात घेतले आहे..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.परिसरात तणाव, पोलिसांचा बंदोबस्तघटनेनंतर जुन्या शहरातील शहाबाजार, निशान दर्गा आणि आसपासच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा, अधिकाऱ्यांच्या ये-जा मुळे बघ्यांचीही मोठी गर्दी झाल्याचे पाहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.