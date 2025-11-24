Chh. Sambhajinagar: अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करून हाताला चटके; वाळूजमध्ये नशेखोरांचा उच्छाद, महिला, मुली, ज्येष्ठांना रोजचाच त्रास

बजाजनगर, ता. २३ (बातमीदार) : अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करून नशेखोरांनी त्याच्या हाताला लाइटरने चटके दिल्याचा गंभीर प्रकार वाळूज महानगरातील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर परिसरात तीन दिवसांपूर्वी उघडकीस आला..या परिसरात काही महिन्यांपासून दारू, गांजा, व्हाइटनर, सोल्युशन अशा पदार्थांचे व्यसन करणाऱ्या तरुणांची दादागिरी प्रचंड वाढली आहे. सार्वजनिक ठिकाणे, धार्मिक स्थळे, तसेच उद्याने नशेखोरांचे अड्डे बनत चालल्याने महिला, मुली आणि ज्येष्ठ नागरिक त्रस्त झाले आहेत..Ahilyanagar Crime: 'अपहरण करणारी टोळी जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई, कोथरूड येथून आरोपी अटक...मंदिरातील सुरक्षा रक्षकांचा अल्पवयीन मुलगा हा शिकवणीसाठी जात असताना तिघा नशेखोरांनी चाकूचा धाक दाखवत दुचाकीवर बसवून त्याचे अपहरण केले. अपहरणकर्त्यांनी त्याला तिसगाव परिसरात नेऊन हातावर लाइटरचे चटके दिले तसेच कटरने जखमी केले. .त्यानंतर मुलाला तिथेच सोडून आरोपी पसार झाले. मुलाने घरी परतल्यानंतर पालकांना संपूर्ण घटना सांगितली. यातील एकालाही ओळखत नसल्याचे त्याने सांगितले. त्याची आपबीती ऐकून पालकही हादरून गेले. त्यानंतर कुटुंबीयांनी मंदिर ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांसह एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र, पोलिसांनी सीसीटीव्ही तपासूनही आरोपींचा शोध अद्याप लागलेला नाही..काही दिवसांपूर्वी महिलांशी गैरवर्तनव्यसनाधीन तरुणांमध्ये बेरोजगार आणि अल्पवयीनांचे प्रमाण मोठे असून नशेसाठी पैसे मिळवण्यासाठी चोरी, लूटमार, मोबाइल हिसकावणे, महिलांचे दागिने लुटणे, कामगारांना धमकावणे अशा गुन्ह्यांचा आलेख वाढत आहे. सार्वजनिक आणि धार्मिक स्थळी नशा करण्यास विरोध करणाऱ्या नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी सिद्धिविनायक मंदिराजवळ महिलांशी गैरवर्तन करणाऱ्या तरुणांना जाब विचारल्याने एका ज्येष्ठ नागरिकाला मारहाण करून गंभीर जखमी करण्यात आले होते. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे..नागरिकांचा संतापवाळूजमध्ये नशेबाज तरुणांची वाढती दादागिरी पाहता नागरिकांमध्ये रोष पसरला आहे. महिला व मुलींना घराबाहेर पडणे कठीण झाले असून पोलिसांनी तत्काळ गस्त वाढवावी, नशेबाजांवर कठोर कारवाई करून परिसर सुरक्षित करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..असे प्रकार घडल्यास पोलिसांशी करा संपर्कगुंडगिरी करणारे, नशेखोर कुठल्याही थराला जाऊ शकतात. अशा घटनांकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे. त्यामुळे आपल्या आजूबाजूला अशा घटना घडल्यास किंवा आपल्यासोबत अशा घटना घडल्यास शहर पोलिस आयुक्तालयाचे दामिनी पथक हेल्पलाईन क्र. ९२२५५८८४९२, चाईल्ड हेल्पलाईन- १०९८ आणि पोलिस आयुक्तालय नियंत्रण कक्ष- ०२४०-२२४०५००, डायल ११२ यावर संपर्क करुन पोलिसांची मदत मिळविता येईल..पालक म्हणतात... पोलिसांनी तक्रार घेतली नाहीया घटनेतील मुलाचे पालक म्हणाले, की पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी गेलो होतो. तेव्हा पोलिसांनी सहकार्य केले. ‘डीबी’चे कर्मचारी सोबत आले आणि मुलाचे ज्या रस्त्याने अपहरण झाले त्या रस्त्यावर असलेले सीसीटीव्ही त्यांनी चेक केले. परंतु, त्यांना अपहरण करणारे आढळून आले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी तक्रार दाखल करून घेतली नाही. पंधरा दिवसांपूर्वीसुद्धा माझ्या मुलाला या नशेखोरांनी मारहाण केली होती. पोलिसांनी मुलावर लक्ष ठेवा असे सांगितले आहे..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.पोलिस म्हणतात... पालकांनीच तक्रार केली नाहीवरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रामेश्वर गाडे यांनी सांगितले, की नशेखोरांनी मुलाचे अपहरण करणे ही गंभीर बाब आहे. याबाबत पालकांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार करणे आवश्यक आहे. मात्र, पालक, इतरांनी कोणतीही तक्रार ठाण्यात केली नाही. पोलिस हे नागरिकांच्या सेवेसाठीच आहेत. पालकांनी तक्रार दिल्यास नक्कीच तपास करून गुन्हेगारांना शोधून काढू. पोलिस प्रशासन नियमितपणे नशा करणाऱ्या तरुणांवर कारवाई करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.