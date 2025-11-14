Chh. Sambhajinager: विवाहित मुलगी मित्रासोबत गेल्याने आईने संपवल जीवन; संतप्त नातेवाईक मृतदेह घेऊन उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात

उस्मानपुरा परिसर : विवाहित मुलगी मित्रांसोबत निघून गेली. पोलिसांत तक्रार देऊनही सहकार्य मिळाले नाही. यामुळे मुलीच्या आईने गळफास घेतला. ही घटना गुरुवारी (ता. १३) सायंकाळी उस्मानपुरा परिसरात घडली..यानंतर संतप्त नातेवाईक मृतदेह घेऊन उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात आले. मोठ्या प्रमाणावर जमाव जमल्याने काही वेळ तणाव निर्माण झाला होता. मृत महिलेच्या २१ वर्षीय मुलीचा विवाह झालेला आहे. त्यानंतर ती ८ नोव्हेंबरला तिच्या परिचयातील मित्रासोबत घरातून निघून गेली. याबाबत तिच्या पतीने उस्मानपुरा ठाण्यात बेपत्त झाल्याची नोंद केली..या घडामोडींदरम्यान बेपत्ता मुलगी आणि तिचा मित्र बुलडाणा ग्रामीण पोलिसांत हजर झाले. त्यांनी परत आई, वडील आणि पतीकडे येण्यास नकार दिला. याबाबत उस्मानपुरा पोलिसांना माहिती मिळताच मुलीच्या नातेवाइकांना कल्पना देण्यात आली. त्यांनी मात्र तिची भेट घेण्याचा हट्ट कायम ठेवला होता. दोघेही सज्ञान असल्याने गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले..त्यामुळे व्यथित झालेल्या महिलेने घरात कोणी नसताना गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येस कारणीभूत ठरलेल्या युवकाविरुद्ध तत्काळ गुन्हा दाखल करावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. यानंतर जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची मध्यस्थी, आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर मृतदेह घेऊन नातेवाईक माघारी परतले. दरम्यान, पोलिस उपायुक्त प्रशांत स्वामी, सहायक पोलिस आयुक्त मनीष कल्याणकर, पोलिस निरीक्षक संग्राम ताटे, संभाजी पवार, गजानन कल्याणकर, कृष्णा शिंदे, सचिन कुंभार, अविनाश आघाव यांच्यासह गुन्हे शाखेची पथके व दंगा नियंत्रण पथक ठाण्यात दाखल झाले..दोघांविरोधात तक्रारनातेवाइकांनी पोलिस निरीक्षक ताटे, सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजी चौरे, कर्मचारी दीपक खिल्लारे यांच्याविरोधात उस्मानपुरा पोलिसांत तक्रार दिली. महिलेने दाद मागूनही निरीक्षक ताटे, संबंधित अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले नाही. त्यामुळे तिघांविरोधात आमची तक्रार असल्याचे अर्जात म्हटले आहे..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.मित्रासह कुटुंबीयांवर गुन्हाप्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तरुणीच्या मित्रासह कुटुंबीयांवर गुन्हा दाखल केला. वैभव बोर्डे, पार्वती बोर्डे, विशाल बोर्डे (रा. रमानगर), मनीषा पवार, नंदू पवार, राजेंद्र पवार (तिघेही रा. शास्त्रीनगर, बुलडाणा) गौरव बोर्डे, केसरबाई दगडू बोर्डे (रा. बदनापूर) अशी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.