छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinager: विवाहित मुलगी मित्रासोबत गेल्याने आईने संपवल जीवन; संतप्त नातेवाईक मृतदेह घेऊन उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात

Chh. Sambhajinager Crime: उस्मानपुरा परिसरात विवाहित मुलगी मित्रासह घरातून गेल्याने व्यथित आईने जीवन संपवल. संतप्त नातेवाईकांनी मृतदेहासह पोलिस ठाण्यात धडक दिल्याने दोन तास तणाव निर्माण झाला.
Chh. Sambhajinager

Chh. Sambhajinager

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उस्मानपुरा परिसर : विवाहित मुलगी मित्रांसोबत निघून गेली. पोलिसांत तक्रार देऊनही सहकार्य मिळाले नाही. यामुळे मुलीच्या आईने गळफास घेतला. ही घटना गुरुवारी (ता. १३) सायंकाळी उस्मानपुरा परिसरात घडली.

Loading content, please wait...
police
crime
endlife
Police Inquiry
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com