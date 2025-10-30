MSRTC: ‘लालपरी’ला यंदा प्रवाशांकडून ‘भाऊबीज’! दिवाळी सुटीत अवघ्या अकरा दिवसांत कमावले पावणेबारा कोटी

छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळीच्या निमित्ताने प्रवाशांनी एसटीला भरभरून प्रतिसाद देत एका अर्थाने भाऊबीजेची भेटच दिली. ता. १७ ते २७ ऑक्टोबरदरम्यान एसटीच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागाला ११ कोटी ७४ लाख ५३ हजारांचे उत्पन्न मिळाले..गेल्या वर्षाच्या तुलनेत उत्पन्नात तब्बल १ कोटी ३२ लाख ०६ हजारांनी उत्पन्नात वाढ झाली आहे. दिवाळीच्या अकरा दिवसांत एसटीने तब्बल २२ लाख ५८ हजार किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला. दिवाळीत प्रवाशांची गावी जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते, त्यातही प्रवासी हे एसटीला अधिक प्राधान्य देतात..अनेक भागांत तर एसटीशिवाय प्रवाशांना पर्याय नसतो. छत्रपती संभाजीनगर विभागाने यंदा नियमित ५३० बसपेक्षा १४६ अतिरिक्त बसगाड्या उपलब्ध करून दिल्या होत्या. जशी गर्दी वाढेल तशी बससेवा सुरू केली जात होती. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १ कोटी ३२ लाख रुपयांनी उत्पन्नात वाढ झाली आहे..दिवाळीच्या काळात गर्दीचा फायदा घेत खासगी वाहतूकदारांकडून भरमसाट भाडेवाढ करण्यात येते. एसटी महामंडळही दरवर्षी दहा टक्के भाडेवाढ करते, यंदा मात्र अवकाळी परिस्थिती लक्षात घेता एसटीने भाडेवाढ केली नाही. यामुळे एसटीच्या उत्पन्नावर याचा काहीसा परिणाम होणार असा अंदाज होता. मात्र, असे न होता, एसटीला तब्बल गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एक कोटी ३२ लाख रुपयांचे वाढीव उत्पन्न मिळाले..सुरक्षिततेची हमी असल्याने बरेच प्रवासी एसटीच्या प्रवासालाच अधिक पसंती देतात. यामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात दिवसेंदिवस भर पडल्याचे दिसून येते. दिवाळीच्या हंगामादरम्यान ११ दिवसांत एसटीचे एकूण उत्पन्न ११ कोटी ७४ लाख ५३ हजार एवढे नोंद झाले. या काळात एसटीने जवळपास २२ लाख ५८ हजार किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला..प्रतिदिन दोन लाख किलोमीटर प्रवासदिवाळीच्या काळात गेल्यावर्षी एसटीला प्रतिदिन सरासरी उत्पन्न ९४ लाख एवढे होते. दरम्यान, प्रतिदिन एकूण प्रवास हा १ लाख ७५ हजार किलोमीटर झाला. तर, यंदा प्रतिदिन २ लाख किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण करत, दररोजचे एसटीने सरासरी एकूण उत्पन्न १०६ कोटी ७७ लाख एवढे मिळवले. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एसटीने या दिवाळीदरम्यान १ लाख ०९ हजार किमी अधिक फेऱ्या केल्या. यामुळे उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे..Nashik News : दिवाळी झाली गोड! एसटीच्या नाशिक विभागाला १२ कोटी ९० लाखांचे विक्रमी उत्पन्न; राज्यात तिसरा क्रमांक.दिवाळीच्या काळात होणारी गर्दी लक्षात घेता एसटीच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागाने अतिरिक्त बसगाड्यांची सोय केली होती. प्रवाशांच्या गर्दीनुसार बसचे नियोजन केले. प्रत्येक कर्मचारी दिवाळीच्या काळात डोळ्यात तेल घालून कर्तव्यावर हजर होता. त्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नात भरभरून वाढ झाली.- संतोष घाणे, विभागीय वाहतूक अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.