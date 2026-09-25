Chha.Sambhaji Nagar News: मंत्री, नेत्यांची खुशमस्करी करण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या ३४ बस धूळखात !

जाधववाडी, : जादा पैसे मोजूनही रिक्षात कोंबून प्रवास करावा लागणाऱ्या शहरवासीयांना ‘एसी’ बस आल्याची आनंदवार्ता मिळाली खरी; पण हा आनंद काही क्षणच टिकला! कारण तब्बल चार वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर हैदराबाद येथील ओलेक्ट्रा कंपनीने ३४ वातानुकूलित शहर बस महापालिकेकडे सुपूर्द करूनही त्या सर्वसामान्यांच्या सेवेत आल्या नाहीत. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तारखांचा अडथळा आला. आता या नव्याकोऱ्या बस जाधववाडी डेपोत धूळखात आहेत. महापालिकेला खरंच नागरिकांना सुविधा पुरवायच्या आहेत का? की मंत्र्यांची, नेत्यांची खुशमस्करी करायची आहे? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. .शहराचा वाढता विस्तार पाहता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी स्मार्ट सिटीमार्फत १०० बस खरेदी करण्यात आल्या होत्या; पण शहराला तब्बल ४०० पेक्षा जास्त बसची गरज आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीमार्फत हैदराबाद येथील ओलेक्ट्रा कंपनीकडून ३५ बस भाड्याने घेण्यासाठी करार करण्यात आला. त्यानुसार एक बस ट्रायलसाठी देण्यात आली; .पण ३४ एसी बस देण्यास कंपनीतर्फे टाळाटाळ करण्यात आली. पुढे स्मार्ट सिटी प्रकल्प बंद झाला; पण या बस कंपनीने दिल्या नव्हत्या. विद्यमान आयुक्त अमोल येडगे यांनी कंपनीला अनामत रक्कम जप्त करण्याचा इशारा देताच गेल्या महिन्यात कंपनीने ३४ बस तातडीने दिल्या. मात्र, आता या बस जाधववाडी बस डेपोत धूळखात पडून आहेत. या बसचे पासिंग करून १७ सप्टेंबरला मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी लोकार्पण करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले होते; .परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऐनवेळी उद्घाटन, लोकार्पण कार्यक्रम रद्द केले. त्यावेळी आयुक्त येडगे यांनी मुख्यमंत्र्यांची पुढची तारीख घेऊन बसचे लोकार्पण केले जाईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, आता पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली असून, आगामी महिनाभर म्हणजेच ३१ ऑक्टोबरपर्यंत या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू राहणार आहे. त्यामुळे बसच्या लोकार्पणासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून वेळ मिळणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. असे असतानादेखील ३४ शहर बस सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या कुठल्याही हालचाली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांच्या सुविधेसाठी आलेल्या बस नेत्यांची खुशमस्करी करण्यासाठी धूळखात ठेवणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..ओलेक्ट्रा कंपनीकडून महापालिकेला प्राप्त झालेल्या ३४ शहर बसचे लोकार्पण केले जाणार आहे. या बसच्या पासिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे लोकार्पण केले जाईल.- अमोल येडगे, आयुक्त महापालिकाचार्जिंग स्टेशन नसल्याने ‘पीएम ई-बसला ‘ब्रेक’खासगी कंपनीच्या ३४ बस लोकार्पणाच्या प्रतीक्षेत असतानाच पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या २७ बसलादेखील ब्रेक लागला आहे. या बससाठी अद्याप चार्चिंग स्टेशनची सुविधा नाही. आचारसंहितेमुळे चार्जिंग स्टेशनची निविदा रखडली आहे. चार्जिंग स्टेशनचे काम झाल्यानंतर या योजनेतील उर्वरित ७३ बस महापालिकेला मिळणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.