Chhatrapati Sambhajinagar: रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी काय प्रयत्न केले? संभाजीनगर-अहिल्यानगर मार्गाबाबत खंडपीठाची विचारणा

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पार्टी इन पर्सन याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेनेगावकर यांनी छत्रपती संभाजीनगर तसेच अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले..रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी काय प्रयत्न केले, यासंबंधीची विचारणा करत, या काळात किती अपघात झाले यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला नोटीस बजावताना दिले आहेत..छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत. नेवासा ते अहिल्यानगर प्रवासासाठी तीन ते चार तास वेळ लागत असल्याने वाहनधारकांसह बसने प्रवास करणाऱ्यांची मोठी अडचण होत आहे..छत्रपती संभाजीनगर बसस्थानकाहून पुणेसाठी प्रत्येक दहा मिनिटाला बस आहेत. लालपरी, एशियाड, शिवनेरी, शिवशाही, शिवाई, इलेक्ट्रिक अशा जवळपास एक हजारपेक्षा अधिक एसटी महामंडळाच्या बस धावतात..Chh. SambhajiNagar: बारा उड्डाणपूल आणि दोन भुयारी मार्ग! संभाजीनगरच्या रस्त्यांवर वाहतुकीचा नवा चेहरा.याशिवाय खासगी बसचीही संख्या मोठी आहे. शिवाय मराठवाड्याच्या इतर जिल्ह्यांसह खानदेश व विदर्भातून येणाऱ्या बस आणि इतर वाहनांची संख्या अधिक आहे. सध्या या रस्त्याची अत्यंत दैयनीय अवस्था झाली आहे. पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर रस्ता खराब झाला आहे. नेवासा फाटा ते नगरपर्यंतचे अंतर ४५ मिनिटांचे असून प्रत्यक्षात प्रवासासाठी तीन तासांचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे याविरोधात ॲड. आनंद बांगर यांनी खंडपीठात पार्टी इन पर्सन याचिका दाखल केली आहे. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली..