छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी काय प्रयत्न केले? संभाजीनगर-अहिल्यानगर मार्गाबाबत खंडपीठाची विचारणा

Petition Filed in Mumbai High Court Against Road Potholes: छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्त्यावर खड्ड्यांमुळे वाहनधारक त्रस्त; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. राज्य सरकारला रस्ता दुरुस्ती अहवाल सादर करण्याचे आदेश.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पार्टी इन पर्सन याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेनेगावकर यांनी छत्रपती संभाजीनगर तसेच अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले.

Loading content, please wait...
Vehicle
Court
Infrastructure
Road Construction
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com