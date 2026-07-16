Baba Farjan Dordi : बाबा फर्जनच्या घरातून जप्त केली सव्वा पाच कोटींची 'माया'; पण ती मोजताना बँक कर्मचारी अन् पोलिसांची का झाली दमछाक? बंगल्यावर रायफल, 6 हजार काडतूसंही सापडली

छत्रपती संभाजीनगर : जुन्या शहरातील जुना डॉन बाबा फर्जन दोरडी याच्या मिटमिट्यातील बंगल्यावर सापडलेली रोख सव्वा पाच कोटी रुपये पोलिस ठाण्यातून एका बँकेत जमा करण्यात (Chhatrapati Sambhajinagar crime news) आली. आयुष्यभर बाबाने जमवलेली माया मोजताना बँकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीही दमछाक झाली. एवढी मोठी रोख नेणे आणि मोजणे जोखमीचे असल्याने बंदोबस्तावर असलले आरसीबी, गुन्हे शाखा आणि छावणी पोलिस ठाणे अशी तीन पथके, चार अधिकाऱ्यांसह ४० कर्मचारी अक्षरशः कंटाळून गेल्याचे पाहायला मिळाले..फर्जनच्या घरावर गुन्हे शाखेने टाकलेल्या छाप्यात सव्वापाच कोटी रुपये रोख, रायफल आणि सहा हजारांवर जिवंत काडतुसांसह धारदार शस्त्रे सापडली होती. यावेळी जप्त करण्यात आलेली रक्कम कडेकोट बंदोबस्तात छावणी पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आली होती..न्यायालयाच्या आदेशाने बुधवारी ही रक्कम छावणी पोलिस ठाण्याच्या शहागंज येथील बँकेच्या शाखेत जमा करण्यासाठी नेण्यात आली. काल दुपारी दीडपासून सायंकाळी साडेसहापर्यंत केवळ दीड-दोन कोटी रुपयांची मोजणी झाली होती. यावरून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोख आल्याने बँकेचे दोन अधिकारी, चार कर्मचारी अशा सहा जणांची ही रक्क्म मोजताना दमछाक झाल्याचे पाहायला मिळाले..Lanja Road Accident : काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात! गोव्याहून फिरून येताना मुंबईच्या नवविवाहित जोडप्यावर काळाचा घाला; कार डंपरवर आदळून चौघांचा मृत्यू.छावणी पोलिसांची उडवली झोपसर्वसामान्यांच्या घरात लाख, दोन लाखांची रोख असली तरी त्यांची झोप उडते. एक तर राजकीय नेत्यांनी डॉनच्या घरावरील कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करीत असल्याने वाद निर्माण झाला. त्यात मागील चार दिवसांपासून एवढी मोठी रक्कम छावणी पोलिस ठाण्यात ठेवलेली होती. सुरक्षेसाठी पोलिस ठाण्यात प्रवेशाचा मुख्य रस्ता साखळी लावून बंद करण्यात आला होता. जेथे सोने, शस्त्र आणि पैसे होते तेथे २४ तास पोलिस बंदोबस्त देण्यात आला होता. रक्कम बँकेत गेल्याने पोलिसांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला..सोने आणि शस्त्रे ठाण्यातचरोख बँकेत नेण्यात आली असली तरी कारवाईत जप्त केलेले सोने आणि शस्त्रे ही मात्र ठाण्यातच आहेत. बाबाचा मुलगा फिरदोस याने या रोखसह संपत्तीवर दावा केला आहे. दुसरीकडे इन्कम टॅक्सने तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे विचारात घेतल्याशिवाय ही प्रक्रिया होणार नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Leopard Sighting Jyotiba Dongar : बाप रे! जोतिबा डोंगरावरील शासकीय विश्रामगृहाच्या परिसरात फिरताना दिसला बिबट्या; पाहा अंगावर काटा आणणारा CCTV.शिलाबाई म्हणते, पाच जणांच्या उपस्थितीत आमचे लग्न झाले होते!केअर टेकर शिलाबाई साळवे हिने आपण पाच जणांच्या उपस्थितीत घरातच बाबा फर्जनशी लग्न केले असल्याचा दावा केला आहे. परंतु, त्याचा कुठलाही पुरावा आपल्याकडे नसल्याचेही तिने सांगितल्याचे पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगितले. तिचे वारंवार बदलणारे दावे आणि मुलांच्या जबाबात त्यांचा केअर टेकर उल्लेख यामुळे आता पोलिसही गोंधळले आहेत. पोलिसांनी 'बाबा'च्या काही नातेवाइकांचे जबाब घेतले, त्यात त्यांनी शिलाबाई या केअर टेकर होत्या. मुलांना शाळेत जाण्यासाठी तयार करणे, डबा देणे एवढीच जबाबदारी त्यांच्यावर असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.