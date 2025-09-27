वाळूज MIDC तील प्रसिद्ध कंपनीत काम करणाऱ्या अभियंत्याचा कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह; वसतिगृहातून घाण वास येऊ लागला अन्...

बजाजनगर : वाळूज एमआयडीसीमधील एका प्रसिद्ध कंपनीत काम करणाऱ्या अभियंत्याचा मृतदेह शुक्रवारी दुपारी सिडको वाळूज (Waluj MIDC Incident) महानगर-१ मधील जय बॉइज होस्टेलमध्ये कुजलेल्या अवस्थेत आढळला..संतोष बुढा वाघ (वय ४०) सिडको वाळूज महानगर-१ मधील होस्टेलमधील एका खोलीत गेल्या वर्षभरापासून एकटेच राहत होते. ते मूळचे कल्याण (पूर्व) येथील रहिवासी असून त्यांचे कुटुंब जळगाव येथील चाळीसगावच्या दोंडीगर येथे राहतात. संतोषचे लग्न सुमारे १०-१२ वर्षांपूर्वी झाले होते. संतोषला एक मुलगी आहे. ते होस्टेलच्या खोलीत एकटेच राहत होते आणि वाळूज एमआयडीसीमधील एका प्रसिद्ध कंपनीत केमिकल इंजिनिअर म्हणून काम करत होते..बायोडिझल पंपाच्या टाकीत जीव गुदमरून दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू; 'या' काँग्रेस नेत्याच्या कुटुंबातील सदस्याचा आहे पंप, नायगाव फाट्याजवळ घटना.वसतिगृहाच्या संचालकाने सांगितले, की संतोषच्या भावाने शुक्रवारी सकाळी त्याच्या गावाहून फोन करून सांगितले, की त्याचा फोन लागत नाही. त्यामुळे वसतिगृहाचे संचालक चौकशी करण्यासाठी संतोषच्या खोलीत गेले आणि प्रकरण उघडकीस आले..संतोषचा मृतदेह कुजलेल्या आणि दुर्गंधीयुक्त अवस्थेत आढळला. पोलिसांना याची माहिती मिळताच, उपनिरीक्षक शेख सलीम आणि इतर पोलिस अधिकारी घटनास्थळी पोचले, पंचनामा केला. तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रामेश्वर गाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.