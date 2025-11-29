छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar : बिअरचा ट्रक उलटला, जखमी ड्रायव्हरला सोडून बाटल्या गोळा करण्यासाठी मद्यप्रेमींची धडपड; थेट गोण्या घेऊन पोहोचले...पाहा VIDEO

Beer Truck Overturns in Chhatrapati Sambhajinagar Video : विशेष म्हणजे यावेळी जखमी ड्रायव्हरकडे दुर्लक्ष करत मद्यप्रेमींची थेट बाटल्या गोळा करण्यासाठी धडपड बघायला मिळाली. याचा व्हिडीओही आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बिअरच्या पेट्यांनी भरलेला ट्रक डिलिव्हरीसाठी जात असताना अचानक पलटला आहे. शुक्रवारी वाळूज येथील रांजणगाव फाटा परिसरात ही घटना घडली आहे. त्यानंतर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात या बाटल्यांचा खच बघायला मिळाला. विशेष म्हणजे यावेळी जखमी ड्रायव्हरकडे दुर्लक्ष करत मद्यप्रेमींची थेट बाटल्या गोळा करण्यासाठी धडपड बघायला मिळाली. याचा व्हिडीओही आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.

viral video
Chhatrapati Sambhajinagar

