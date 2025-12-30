“साहेब, मी नोकरी सोडली अन् तिकीट गद्दारांना?” छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निष्ठावंत BJP कार्यकर्त्यांचा तुफान राडा, पेट्रोल कॅनसह आक्रमक आंदोलन

राज्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहे. आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. मात्र, त्यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राडा झाला आहे. निष्ठावंतांना डावलून नवीन आलेल्या माणसांना उमेदवारी दिल्याचा आरोप करत भाजपा कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. शेकडो कार्यकर्ते पेट्रोल कॅनसह या ठिकाणी पोहोचले असून या कार्यकर्त्यांकडून वरिष्ठ नेत्यांना जाब विचारण्यात येतो आहे. यावेळी भाजपाचे नेते अतुल सावे यांच्या कार्यालयाबाहेर नारज पदाधिकाऱ्यांनी घेराव घातला आहे..छत्रपती संभानगर महापालिकेसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी उमेदवारी जाहीर केली आहे. मात्र अनेक इच्छुकांना उमेदवारी न मिळाल्याने मोठ्या प्रमाणात नाराजी पाहायला मिळते आहे. यातच आज भाजपाचे नेते अतुल सावे यांच्या कार्यालयाबाहेर नारज पदाधिकाऱ्यांनी राडा केला आहे. तिकीट नाकारल्याने भाजपाच्या महिला पदाधिकारी दिव्या मराठे नाराज झाल्या आहेत. .तीन पिढ्या पक्षाचं काम करतोय, धड नाव लिहिता न येणाऱ्यांना तिकीट; भाजपचे नाराज आक्रमक, पोलीस बोलावण्याची वेळ.शेकडो कार्यकर्ते पेट्रोल कॅनसह या ठिकाणी जमले असून या कार्यकर्त्यांना बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करण्यात आलं आहे. साहेब मी नोकरी सोडली, हे गद्दारांना तिकीट देतात, अशी खंत कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. यासंदर्भात बोलताना भाजपाचे कार्यकर्ते म्हणाले, ''भाजपासाठी आम्ही रक्ताचं पाणी केलं. पक्षासाठी मी नोकरी सोडली. त्यानंतरही आम्हाला डावललं. आमचा परिवार भाजपासाठी काम करतो. आमच्यात काय कमी आहे, आम्ही निष्ठावंत असतानाही नवीन माणसाला यांनी उमेदवारी दिली. २० -२५ वर्षांपासून आम्ही भाजपाचं काम करतो आहे. मग आमच्याबरोबर असा अन्याय का केला? माझं नेमकं काय चुकलं यांनी सांगावं?'' असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला..Kolhapur Muncipal Corporation : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपमध्ये तिकीटासाठी चुरस; ३०० हून अधिक इच्छुकांच्या मुलाखती.याशिवाय ''जेव्हा पक्ष कठीण काळात होता, तेव्हा माझी मुले लहान असतानाही मी घरादाराचा विचार न करता पक्षाचे काम केले. आज पक्ष एक नंबरवर आल्यावर आम्हा जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलले जात आहे, अशी प्रतिक्रिया दिव्या मराठे यांनी दिली. गेल्यावेळी माझा एबी फॉर्म पळवला होता आणि आता मला डावलण्यात आलं, मी कुठे चुकली ते तरी सांगा, असंही त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.