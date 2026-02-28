छत्रपती संभाजीनगर

Board Exam Teacher Harassment : शिक्षण क्षेत्राला काळिमा! बोर्डाचा पेपर द्यायला आलेल्या मुलीचा मोबाईल नंबर घेतला आणि...; छेड काढणाऱ्या शिक्षकाला केंद्रावरच चोपलं

Board Exam Safety Concerns in Chhatrapati Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगरातील बोर्ड परीक्षा केंद्रावर शिक्षकाने विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप झाला. तक्रारीनंतर शिक्षकाला निलंबित करण्यात आले असून शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यभरात दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा सुरू असताना, शहरातील बजाजनगर परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आलीये. एका परीक्षा केंद्रावर नियुक्त असलेल्या शिक्षकाने परीक्षा देण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन (teacher harassment case) केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

