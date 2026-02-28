Board Exam Teacher Harassment : शिक्षण क्षेत्राला काळिमा! बोर्डाचा पेपर द्यायला आलेल्या मुलीचा मोबाईल नंबर घेतला आणि...; छेड काढणाऱ्या शिक्षकाला केंद्रावरच चोपलं

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यभरात दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा सुरू असताना, शहरातील बजाजनगर परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आलीये. एका परीक्षा केंद्रावर नियुक्त असलेल्या शिक्षकाने परीक्षा देण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन (teacher harassment case) केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित शिक्षक परीक्षा केंद्रावर ‘गार्ड’ म्हणून कार्यरत होता. याच दरम्यान त्याने एका विद्यार्थिनीशी अयोग्य वर्तन करत तिचा मोबाईल क्रमांक घेतला. त्यानंतर त्या विद्यार्थिनीला वारंवार फोन करून मानसिक त्रास दिल्याचे समोर आले आहे..'अनिकेत कोथळेची पोलिस कोठडीत हत्या, त्याचा मृतदेह जाळला आंबोलीत'; उज्ज्वल निकम यांचा कोर्टात मोठा युक्तिवाद, आरोपी लाडनं पोलिसांना असं काय दाखवलं?.या प्रकाराला कंटाळून विद्यार्थिनीने धाडस दाखवत संपूर्ण घडलेला प्रकार आपल्या कुटुंबीयांना सांगितला. माहिती मिळताच संतप्त नातेवाईक परीक्षा केंद्रावर पोहोचले आणि संस्थाचालकांच्या उपस्थितीत संबंधित शिक्षकाला जाब विचारला. यावेळी शिक्षकाने आपली चूक मान्य केल्याची माहिती नातेवाईकांनी दिली आहे..Snake in Grapes Farm Sangli : शेतकऱ्याच्या काळजाचा ठोकाच चुकला! द्राक्ष वेलीवर वेटोळे घालून बसलेल्या नागाला पाहून काळजाचं पाणी झालं; पाहा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ...घटनेमुळे संतापलेल्या नातेवाईकांनी आणि उपस्थितांनी शिक्षकाला भररस्त्यात मारहाण केल्याचेही समजते. तसेच, या शिक्षकाने इतर विद्यार्थिनींनाही अशाच प्रकारे त्रास दिला असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित शिक्षकावर तातडीने कारवाई करण्यात आली असून त्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.