Chh. Sambhajinagar Accident: कार रिक्षा अपघातात दोन ठार; गर्भातील बाळही गेले, मोंढा नाका उड्डाणपुलावरील घटना

छत्रपती संभाजीनगर : एका कारने सिटर रिक्षाला जोरदार धडक दिली. यात रिक्षा उलटून त्यातील एका २२ वर्षीय तरुणासह पाच वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू झाला, तर चौघे जखमी झाले. ही घटना शनिवारी (ता. २१) मध्यरात्री घडली..अख्तर रजा (वय २२) आणि जोहरा (वय ५, रा.जुना बाजार) अशी मृतांची नावे आहेत. या गंभीर अपघातात गर्भवती असलेल्या एका महिलेच्या मातृत्वाचे स्वप्न भंगले. ती जखमी झाली असून, तिच्या गर्भातील बाळ दगावले..याप्रकरणी अब्दुल्ला अबित अब्दुल्ला मुजीब (वय २१) यांनी तक्रार दिली. शनिवारी रात्री सव्वानऊच्या सुमारास त्यांची मावशी अजराबानू जोधपूरवाला (रा. सिटी चौक), मावशीची सून आलिझा, मावसभाऊ अख्तर रजा (वय २१), मावस बहीण उजमा बानू, चुलत भाची जोहरा (वय पाच) हे रिक्षाने (एमएच २० ई. के. ४५५७ ) कामगार चौकातील एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेले होते..परतताना मोहम्मद बारी याच्या रिक्षात सर्वजण बसले. जालना रस्त्याने जात असताना रात्री बाराला मोंढानाका उड्डाणपुलावर एका चारचाकीने रिक्षाला जोरात धडक दिली. यात अख्तर रजा हे रिक्षामधून उड्डाणपुलावरून खाली पडले. यात त्यांच्यासह चिमुकली जोहरा ठार झाली. तक्रारदारासह इतर जखमी झाले. कारचालक (एमएच २० जी क्यू ०२२१ ) घटनास्थळावरून पळून गेला. जखमींपैकी आलिझा या गर्भवती होत्या..Pune Ahilyanagar Highway : कासारी फाटा येथे भीषण अपघात; नशेत असलेल्या चालकाने कंटेनर घुसवल्याने महिला ठार; तिघेजण जखमी!.अपघातामुळे त्यांच्या गर्भातील बाळही गेल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी कारचालक कश्यप विनोद पटेल याच्या विरुद्ध जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. त्याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.