छत्रपती संभाजीनगर

Cyber Fraud: पार्ट टाइम नोकरी पडली २६ लाखांत! महिला बॅंक मॅनेजरची ऑनलाइन फसवणूक

Cyber Fraud in Chhatrapati Sambhajinagar: पार्ट टाइम नोकरीच्या आमिषात एका बँकेच्या रिलेशनशिप मॅनेजरकडून २६.७३ लाख रुपये सायबर भामट्यांच्या जाळ्यात उकळले. फिर्यादीने उसणे घेऊन पैसे भरल्याची माहिती.
Cyber Fraud

Cyber Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : पार्ट टाइम नोकरी देण्याच्या आमिषाने चक्क एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या रिलेशनशिप मॅनेजरला चौघा सायबर भामट्यांनी तब्बल २६ लाख ७३ हजार रुपयांचा ऑनलाइन गंडा घातला. ही घटना २४ नोव्हेंबर ते पाच डिसेंबरदरम्यान हडकोत घडली. विशेष म्हणजे, मॅनेजरने उसणे पैसे घेऊन भरल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. याप्रकरणी चौघांविरोधात सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Cyber Fraud
Police Inquiry
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com