Cyber Fraud: पार्ट टाइम नोकरी पडली २६ लाखांत! महिला बॅंक मॅनेजरची ऑनलाइन फसवणूक

छत्रपती संभाजीनगर : पार्ट टाइम नोकरी देण्याच्या आमिषाने चक्क एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या रिलेशनशिप मॅनेजरला चौघा सायबर भामट्यांनी तब्बल २६ लाख ७३ हजार रुपयांचा ऑनलाइन गंडा घातला. ही घटना २४ नोव्हेंबर ते पाच डिसेंबरदरम्यान हडकोत घडली. विशेष म्हणजे, मॅनेजरने उसणे पैसे घेऊन भरल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. याप्रकरणी चौघांविरोधात सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दीपाली विजय कोलते (वय २८, रा. एन-११, सुदर्शननगर, टीव्ही सेंटर, हडको) या फिर्यादी आहेत. २४ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या व्हॉट्सॲपवर एसएसई एचआर डिपार्टमेंटच्या नावाने संदेश आला. त्यावर रंजीत विजयवर्गीय या टेलिग्राम खात्यावरून पार्ट टाइम जॉबसाठी ऑफर देण्यात आली होती. त्यावर फिर्यादीने ‘येस’ असा रिप्लाय देत कंपनीची माहिती विचारली असता, समोरून सायबर भामट्यांनी एनएसई ऑफिसचा फोटो, कंपनीचे लेटरपॅड आदी पाठविले..भामटे टास्क देत गेले अन् तरुणी फसत गेलीभामट्यांनी तरुणीला टास्क देत हॉटेलच्या फोटोला फाइव्ह स्टार रेटिंग देण्यास सांगितले. फिर्यादीने असे २० टास्क पूर्ण केल्याने तिला २०० रुपये खात्यावर पाठविण्यात आले. पुन्हा २५ नोव्हेंबर रोजी २० टास्क देण्यात आले..तिसऱ्या टास्कच्या वेळी भामट्यांनी ८०० रुपये पे केले, तर ३० टक्के कमिशन देऊ, असे आमिष दाखवत क्यूआर कोडने फिर्यादीकडून पैसे उकळले. एकेक करत फिर्यादीच्या खात्यावर एक हजार ४० रुपये पाठवले, पुन्हा सातव्या टास्कला एक हजार रुपये पाठविण्यास सांगत टास्क देत तो पूर्ण करण्यासाठी दोन हजारांची मागणी केली. ते भरले तरच तुम्हाला एक हजार रुपये मिळतील, असे सांगितले. .त्यावर फिर्यादीने एक हजार भरताच तुमचा टास्क चुकला, असे सांगत १० हजार रुपये भरावे लागतील, असे सांगत एका टेलिग्राम ग्रुपला ॲड केले. त्यात चार मेंबर होते. ‘सिस्टीम एरर’मुळे तिघांनाही ३० हजार पाठवा, पुन्हा टास्क चुकला, तुम्हाला पैसे हवे असतील तर दोन लाख भरा, असे म्हणत पुन्हा ८० हजार रुपये जमा करून घेतले..Fake IAS Kalpana Case: ‘इमोशनल ब्लॅकमेल’मध्ये कल्पना माहीर! आणखी एक कारनामा, खासदारांसह शहरातील अनेकांना गंडा.असे एकेक करत कधी दोन लाख, कधी सहा लाख तर कधी १२ लाख असे तब्बल २६ लाख ७३ हजार रुपये फिर्यादीकडून उकळले. हे पैसे विविध खात्यांवर जमा करून घेतले. विशेष म्हणजे, अधूनमधून फिर्यादीला कधी २० हजार तर कधी कमी-अधिक पैसे पाठविले. आपली फसवणूक झाल्याचे समोर येताच फिर्यादीने पोलिसांत धाव घेत चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला. पैशांच्या आमिषाला बळी पडलेल्या फिर्यादीने पैसे देण्यासाठी मैत्रिणीकडून उसणे घेऊन भरल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. अधिक तपास पोलिस निरीक्षक अतुल येरमे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.